Niederlechner: "… dann wurde es ein bisschen turbulenter in Augsburg"

Auf sein erstes Tor für Hertha BSC wartet Florian Niederlechner (32) noch. Gut eingelebt hat er sich in Berlin trotzdem schon.

Florian Niederlechner sprach nach dem Training am Mittwochnachmittag in einer Medienrunde. IMAGO/Nordphoto

2019/20 traf Florian Niederlechner für den FC Augsburg gegen Borussia Dortmund in beiden Spielen - jeweils zur 1:0-Führung. Dennoch gingen beide Partien für sein damaliges Team verloren, in Dortmund mit 1:5 und zu Hause mit 3:5. Kurios: Mit Niederlechner, der doppelt traf, und Marco Richter erzielten damals zwei Profis alle drei Augsburger Tore gegen den BVB, die inzwischen für Hertha BSC spielen - und am bevorstehenden Bundesligaspieltag in Dortmund gastieren.

"Am Sonntag", sagt Niederlechner, "mache ich lieber das 2:0, dann wird’s vielleicht was." Er lacht bei dem Satz. Der im Januar aus Augsburg gekommene Angreifer bringt mit, was Hertha braucht: Lockerheit und Leidenschaft. Nach dem Training am Mittwochnachmittag sprach Niederlechner in einer Medienrunde über …

Das war echt ein geiler Fight. Florian Niederlechner

… den 4:1-Sieg gegen Gladbach: "Das war eine Riesenerleichterung, dass wir endlich das erste Spiel im neuen Jahr gewonnen haben. Das war sehr, sehr wichtig. Man hat in den ersten 20 Minuten gesehen, dass ein bisschen Verunsicherung dabei war. Das ist ganz klar, wenn man unten dabei ist. Aber wie wir ab der 20. Minute gespielt haben, da hat jeder auf der Tribüne gemerkt, dass wir ein Team sind. Das war echt ein geiler Fight. In den Tagen nach dem Spiel hat man gemerkt, dass jeder gelöster ist. Das war Erleichterung pur."

… Herthas Start ins Jahr 2023: "Das war nicht der Start, den wir uns erhofft haben. Wenn man mit vier Niederlagen startet, ist das für den Kopf schon eine Katastrophe. Ich kenne das aus Augsburg und Freiburg: Wenn man unten dabei ist, ist es nicht leicht für den Kopf. Darum sind wir jetzt erleichtert, dass wir überzeugend gewonnen haben."

… seine ersten Wochen in Berlin: "Sie waren auf alle Fälle intensiv. Erstens wohne ich noch im Hotel, das nervt mich am meisten. Meine Familie ist noch nicht hier, meine zwei Jungs - das ist echt nicht einfach, wenn man nur im Hotelzimmer ist. Sportlich war es auch nicht ganz so einfach, wobei mich die Jungs sehr gut aufgenommen haben."

Wenn man gegen Dortmund nur abwartet, dann kann man die Minuten zählen, bis es scheppert. Florian Niederlechner

… die Atmosphäre im Team: "Die Chemie ist super, es macht Riesenspaß. Ich kannte Marco, Kempfer und Suat aus Augsburg, Freiburg und Mainz schon (Marco Richter, Marc Kempf, Suat Serdar, d. Red.). Mit Marvin Plattenhardt mache ich total viel. Es macht unheimlich Spaß mit den Jungs. Wenn jetzt noch meine Familie am 1. März kommt, bin ich zu 100 Prozent glücklich."

… seine Ziele: "Ich will gesund bleiben, sonst geht nichts. Ich will viele Tore und Vorlagen machen. Ich bin 32, ich werde wahrscheinlich kein Nationalspieler mehr und auch nicht die Champions League gewinnen. Ich will einfach, dass Hertha erfolgreich ist. Dafür werde ich alles tun. Das steht an vorderster Stelle."

… das Spiel in Dortmund: "Wir fahren da mit einem absolut positiven Gefühl hin. Die haben im neuen Jahr noch kein Spiel verloren, aber irgendwann ist es dann auch mal so weit. Ich hoffe, dass es gegen uns so weit ist. Es ist eines der schwersten Auswärtsspiele im Jahr. Wir spielen gegen eine der besten deutschen Mannschaften, sie haben sich richtig gefunden. Ich hoffe, dass sie heute Abend ein richtig schweres Spiel gegen Chelsea haben und uns dann noch mehr unterschätzen. Das ist unsere Chance. Du musst es gegen den Ball perfekt machen und eine Aggressivität haben. Und wir müssen mutig agieren. Wenn man Dortmund nur spielen lässt und abwartet, dann kann man die Minuten zählen, bis es scheppert. Wir werden Kontersituationen bekommen, die müssen wir gut umsetzen."

… die Umstellung aufs 3-5-2: "Gegen Gladbach, das war erst mein zweites Spiel für Hertha. In Frankfurt war es schwer als alleinige Spitze. Für mich persönlich war es am Wochenende (im 3-5-2, d. Red.) schon gut. Jessic (Jessic Ngankam, d. Red.) hat es sehr gut gemacht. Wenn man mit zwei Stürmern spielt, hast du immer einen neben dir, der dich unterstützt und bei zweiten Bällen da ist. Es hat riesig Spaß gemacht. Ich glaube, dass wir es gut umgesetzt haben."

Niederlechner hakt seinen Traum von der MLS ab

… den Abschied aus Augsburg: "Er ist am Ende sauber abgelaufen. Ich habe dem FCA viel zu verdanken, und ich habe viel für den Verein geleistet. Als ich im Januar unterschrieben habe in Berlin (zunächst für Sommer, d. Red.), wurde es kurzzeitig ein bisschen turbulenter in Augsburg. Aber am Ende war dann alles gut. Sie haben verstanden, dass ich mich so früh für Hertha entschieden habe. Ich bin ziemlich spät Fußballprofi geworden, ich habe erst mit 25 oder 26 meinen ersten richtigen Vertrag unterschrieben. Ich habe eine Familie daheim, ich brauche Planungssicherheit. Das habe ich ihnen ganz klar gesagt.

Ich hätte mir, nachdem ich von Freiburg nach Augsburg gewechselt bin, vorstellen können, dass ich in Augsburg meine Karriere beende, weil mir der Verein total ans Herz gewachsen ist. Es war dann so, dass der FCA gesagt hat, sie reden erst im April oder Mai mit mir. Ich war mir nicht sicher, ob sie dann überhaupt verlängern wollen. Mein Berater hat dann Gespräche mit anderen Vereinen geführt, auch mit Hertha. Als ich mir sicher war, dass Augsburg nicht mit mir verlängern will, wurden die Gespräche intensiver. Dann hat mich Sandro Schwarz angerufen, und ich habe mich für Hertha entschieden. Und ich glaube, es war die absolut richtige Entscheidung für mich. Ich bin froh, dass ich hier bin."

… seinen Traum von einem Wechsel nach Nordamerika (vor einem Jahr wollte Chicago Fire Niederlechner, d. Red.): "Ich werde im Oktober 33 und habe hier ab Sommer noch zwei Jahre Vertrag. Danach werde ich schon fast 35. Es gibt noch andere Sachen, die ich im Kopf habe und vielleicht machen will. Wenn ich in Berlin eine sehr, sehr gute Zeit habe, kann es auch sein, dass ich hier nochmal verlängere. Nach der Karriere werde ich zu 100 Prozent im Fußball etwas machen. Ich bin seit klein auf ein Riesen-Sechziger-Fan, es kann sein, dass ich zu 1860 München irgendwann zurückkomme (dort spielte er vier Jahre in der Jugend, d. Red.). Chicago oder die MLS allgemein, das wird jetzt vorbei sein."

Der Trainer packt uns mit seinen Ansprachen und der Art, wie er draußen coacht. Florian Niederlechner

… Trainer Sandro Schwarz: "Die Stimmung dafür, dass wir wochenlang Siebzehnter waren, ist sehr gut. Ich kannte das auch anders aus Augsburg oder Freiburg. Man hat gegen Gladbach gesehen, wie wir zusammenhalten. Das ist nicht normal, wenn man unten dabei ist. Der Trainer packt uns mit seinen Ansprachen und der Art, wie er draußen coacht. Man hat gegen Gladbach gesehen, wie wir marschiert sind."

… die Turbulenzen im Klub rund um die Trennung von Fredi Bobic: "Das ist nicht meine Baustelle. Ich will auf dem Platz Gas geben und da vorangehen. Was außenrum passiert, kann ich eh nicht beeinflussen. Das ist Sache der Verantwortlichen. Da will ich mich raushalten."