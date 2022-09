Niederlechner: "Auch Lewandowski würde kein Tor machen"

Null Punkte, erst ein Tor - Augsburgs Heimbilanz liest sich desaströs. Woran es liegt, wissen die bayerischen Schwaben schon. Nur nicht so recht, wie man das Problem lösen könnte - oder doch?

"Es ist schwierig, Worte zu finden", rang Ermedin Demirovic nach dem 0:2 gegen Hertha bei DAZN sichtlich nach Erklärungen für den schwachen Auftritt des FCA. Der Bosnier betonte zwar, dass man "auch gute Aktionen" hatte, allerdings fehle im "Moment der letzte Pass". Trainer Enrico Maaßen wies in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung der Entscheidungsfindung hin, während Demirovic "mehr Flanken und mehr Risiko" einforderte.

Gegen Hertha hatte auch Florian Niederlechner Flanken vermisst. "Wir hatten einen guten Plan, haben diesen aber nicht gut umgesetzt. Ich kann mich an keine Flanke erinnern", stellte der Angreifer fest und sagte klipp und klar: "So reicht es am Ende nicht." An fehlender Qualität im Sturm liegt es Niederlechner zufolge nicht. "Auch wenn man Lewandowski vorne reinstellen würde, der würde kein Tor machen, weil wir keine Chancen haben."

Der schwache Saisonstart mit nur drei Punkten aus fünf Spielen hat sich auch auf das Selbstvertrauen ausgewirkt, wie auch Niederlechner zugab. "Man sieht, dass das Selbstvertrauen verloren gegangen ist", sagte der 31-Jährige und betonte direkt, dass der FCA über einen "guten Kader" verfüge.

Allerdings sollte man sich wieder verstärkt auf die Grundtugenden zurückbesinnen. "Es täte uns gut, wenn wir uns auf die Basics zurückbesinnen. Das Spiel auf die zweiten Bälle etwa." Union Berlin und der FSV Mainz würden beweisen, dass man damit "in der Bundesliga sehr erfolgreich sein kann".