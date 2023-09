Niederlande vor EM-Quali: "Jeder versteht, wie wichtig diese Woche ist"

Für die Niederlande wird es in der Qualifikation zur Europameisterschaft ernst. Bondscoach Ronald Koeman und die Oranje empfangen starke Griechen, gegen die es gilt, Punkte auf Tabellenführer Frankreich gutzumachen.

Die Niederlande steht in der Qualifikation zur Europameisterschaft 2024 in ihrer Gruppe bisher mit ausgeglichener Bilanz da. Zum Auftakt im März setzte es für das Team von Trainer Ronald Koeman zwar eine herbe 0:4-Niederlage gegen WM-Finalisten Frankreich. Allerdings folgte kurz darauf ein standesgemäßer 3:0-Sieg über Gibraltar. Somit befindet sich die Elftal momentan mit drei Punkten auf dem vorletzten Platz in der Tabelle in Gruppe B hinter Irland, dem kommenden Gegner Griechenland und der Equipe Tricolore auf Rang eins.

Mit einem Sieg über den ehemaligen Europameister (Donnerstag, 20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) vor heimischer Kulisse im ausverkauften Philips-Stadion in Eindhoven und am Sonntag in Irland könnte die Oranje den ersten Schritt in Richtung Europameisterschaft machen. Im Oktober kommt es für die Niederlande dann zuerst zur Revanche gegen Frankreich, dann zum Rückspiel gegen die Griechen, ehe im November die letzten beiden Spieltage mit den Begegnungen gegen die Iren und in Gibraltar stattfinden.

Bitteres Aus im Nations-League-Halbfinale

Die Niederländer sind die einzige Nation der Gruppe, die erst zwei Spiele absolviert hat. Aufgrund der im Sommer gespielten Endrunde der Nations League hat die Koeman-Elf also noch sechs Spiele Zeit, um sich einen der begehrten Tickets für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland zu sichern. Diese Gelegenheit verpasste man, nach bitterer 2:4-Niederlage nach Verlängerung im Nations-League-Halbfinale gegen den späteren Finalisten Kroatien, nur knapp. Am Ende ging für den Achtplatzierten der Weltrangliste sogar das Spiel um Platz drei gegen Italien verloren. Zuvor überstand die Niederlande die Gruppenphase als souveräner Spitzenreiter ohne Niederlage, mit 16 Punkten aus sechs Partien.

Wichtig ist für den Europameister von 1988 daher, sich den ersten oder zweiten Platz in der Tabelle zu sichern. Den Weg als Drittplatzierter über die "Lucky Loser" gilt es für das Team des für die beiden Quali-Spiele nicht nominierten Bayer-04-Profis Jeremie Frimpong zu verhindern.

Koeman betont Wichtigkeit der Partie gegen Griechenland

Im Hinblick auf den kommenden Gegner lobte Koeman in der Pressekonferenz am Mittwoch vor allem die individuelle Qualität der Griechen: "Sie können gut verteidigen, haben vorne viel Tempo." Der 60-Jährige betonte noch einmal die Wichtigkeit der kommenden Quali-Partien: "So, wie wir diese Woche zusammen sind und was wir zusammen gemacht haben, habe ich definitiv das Gefühl, dass jeder absolut versteht, wie wichtig diese Woche ist."

Mittelfeldstar Frenkie de Jong sprach über seine Rolle beim FC Barcelona und die Parallelen in der Nationalmannschaft: "Letztes Jahr habe ich bereits in einer anderen Rolle bei Barça gespielt. Es ist jetzt nicht viel anders als letztes Jahr. Es wird immer viel von dir verlangt, daher hat sich an meiner Rolle nicht so viel geändert." Wer die Position im Mittelfeld neben De Jong bekleidet, blieb offen: "Wir haben dort noch einige Möglichkeiten und die größte Konkurrenz", sagte Koeman, der noch nicht mehr verraten wollte.