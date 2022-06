Niederlande und Slowenien erhalten Wildcards für die WM

Die Niederlande und Slowenien erhalten die beiden Wildcards für die Handball-Weltmeisterschaft der Männer im Januar 2023 in Polen und Schweden.

Er will mit den Niederländern auch bei der WM für Furore sorgen: Spielmacher Luc Steins von Paris Saint-Germain. Getty Images

Diese Entscheidung gab die Internationale Handball-Föderation (IHF) am Dienstag bekannt: "Das Leistungsniveau der Handball-Nationalmannschaften der Männer bei früheren Handballturnieren auf internationaler und kontinentaler Ebene sowie die allgemeine Entwicklung des Handballs in dem betreffenden Land gehören zu den Faktoren, die bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt wurden."

Die Niederlande sei laut Weltverband "eine der aufstrebenden Mannschaften, die in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen hat, was durch den 10. Platz bei der EHF EURO 2022 der Männer im Januar bestätigt wurde". Wahrlich sorgten Spielmacher Luc Steins von Paris Saint-Germain & Co. im vergangenen Winter für Furore.

Die Auslosung der Vorrundengruppen findet am Samstag im polnischen Kattowitz statt. Die bereits qualifizierte DHB-Auswahl gehört in Lostopf eins zu den topgesetzten Nationen.