Niederlande, Türkei, Norwegen: Wer wie Erster oder Zweiter wird

In WM-Qualifikationsgruppe G kommt es zwischen den Niederlanden, der Türkei und Norwegen zum Showdown. Alle können noch Erster, Zweiter oder Dritter werden.

Noch am Samstagmittag hatte in der Quali-Gruppe G einiges ziemlich eindeutig ausgesehen. Norwegen lag auf Play-off-Platz 2 zwei Punkte und fünf Tore vor den Türken, beide hatten zur gleichen Zeit lösbare Heimaufgaben.

Doch weil die Skandinavier gegen Lettland über ein 0:0 nicht hinauskamen, schlossen die Türken nach Punkten nicht nur auf, durch den 6:0-Sieg über Gibraltar sprangen sie sogar auf Platz zwei - denn in FIFA-Wettbewerben zählt das Torverhältnis vor dem direkten Vergleich.

Elftal stolpert in Montenegro

Ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Play-off-Platz, das freute auch den Dritten im Bunde: Tabellenführer Niederlande, zuvor wiederum zwei Punkte vor den Norwegern platziert, hätte wenige Stunden später mit einem Sieg in Montenegro bereits das direkte WM-Ticket buchen können. Doch dann verspielte das Team von Louis van Gaal eine 2:0-Führung.

Vor dem letzten Spieltag, der am Dienstagabend (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) parallel stattfindet, können also alle drei Nationen sowohl den direkten Qualifikationsplatz eins und Play-off-Platz zwei als auch Rang drei erreichen, der das sofortige Verpassen der WM 2022 bedeutet. Die Niederlande und Norwegen treffen direkt aufeinander, die Türken treten in Montenegro an.

Die Ausgangslage: Auf Platz 1 stehen die Niederlande mit 20 Punkten (31:8 Tore, +23), gefolgt von der Türkei (25:15 Tore, +10) und Norwegen (15:6 Tore, +9) mit jeweils 18 Zählern. Im Verfolger-Fernduell könnte also auch das Torverhältnis noch eine Rolle spielen. Alle Szenarien im Überblick.

Oranje reicht ein Remis

Die Niederlande qualifizieren sich direkt, wenn …

… sie ihr Heimspiel gegen Norwegen nicht verlieren (ein 13:0-Sieg der Türkei ist höchst unwahrscheinlich).

Die Niederlande müssen in die Play-offs, wenn …

… sie gegen Norwegen verlieren, die Türkei parallel aber nicht gegen Montenegro gewinnt.

Die Niederlande werden Dritter und verpassen die WM, wenn …

… sie gegen Norwegen verlieren und die Türkei parallel gegen Montenegro gewinnt.

Eine Frage der Tordifferenz

Die Türkei qualifiziert sich direkt, wenn …

… sie Montenegro schlägt und Norwegen parallel gegen die Niederlande gewinnt - das aber maximal ein Tor höher als der türkische Sieg ausfällt.

Die Türkei muss in die Play-offs, wenn …

… sie nicht verliert, Norwegen gegen die Niederlande aber nicht gewinnt.

… sie höchstens ein Tor deutlicher verliert als Norwegen gegen die Niederlande unterliegt.

… beide Spiele unentschieden enden.

… sie gegen Montenegro gewinnt, die Niederlande gegen Norwegen aber nicht verlieren.

… sie gegen Montenegro gewinnt, Norwegen aber mindestens zwei Tore deutlicher die Niederlande schlägt.

Die Türkei wird Dritter und verpasst die WM, wenn …

… sie verliert, Norwegen gegen die Niederlande aber mindestens punktet.

… sie mindestens zwei Tore deutlicher verliert als Norwegen gegen die Niederlande.

… sie nicht über ein Unentschieden rauskommt, Norwegen die Niederlande aber schlägt.

In eigener Hand

Norwegen qualifiziert sich direkt, wenn …

… es gewinnt und die Türkei Montenegro nicht schlägt.

… es mindestens zwei Tore deutlicher gewinnt als die Türken gegen Montenegro.

Norwegen muss/darf in die Play-offs, wenn …

… es gewinnt, aber höchstens ein Tor deutlicher als die Türken gegen Montenegro.

… es unentschieden spielt und die Türkei gegen Montenegro verliert.

… die Türken mehr als zwei Tore deutlicher verlieren als Norwegen selbst.

Norwegen wird Dritter und verpasst die WM, wenn …

… beide Spiele unentschieden enden.

… die Türkei gewinnt, Norwegen die Niederlande aber nicht bezwingt.

… es bestenfalls ein Tor knapper verliert als die Türkei.