Niederlande trauern um verpasste Chance auf Olympia-Qualifikation

Die Niederlande sind vor dem letzten Vorrundenspiel gegen Portugal (Dienstag, 15:30 Uhr) noch punktlos in der Hauptrunde. Bitterer als der letzte Platz in der Gruppe an sich ist jedoch die verpasste Chance auf eine Olympia-Qualifikation.

15 Tore von Niels Versteijnen reichten gegen Slowenien nicht zum Sieg. Ingrid Anderson-Jensen