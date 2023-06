Niederlande muss auf van den Berg verzichten - Sambo nachnominiert

Bei der am kommenden Mittwoch startenden U-21-Europameisterschaft wird Sepp van den Berg nicht Teil des niederländischen Kaders sein. Wie der Verband am Samstag mitteilte, sei van den Berg aufgrund mangelnder Fitness abgereist.

Van den Berg "wurde als nicht fit genug eingestuft" und verpasst somit das Turnier in Georgien und Rumänien. Der vom FC Liverpool an den FC Schalke 04 ausgeliehene Abwehrspieler wird durch Shurandy Sambo, der in der abgelaufenen Spielzeit für Sparta Rotterdam auflief, ersetzt.

Neun Partien für S04

Für Königsblau stand der 21-Jährige in neun Spielen auf dem Feld. Einen Großteil der Saison verpasste van den Berg aufgrund eines Bänderrisses. Der Sommerurlaub kommt für den Niederländer nun früher als geplant.