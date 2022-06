Wie im Hinspiel: Niederlande schlagen in der Nachspielzeit zurück

Die Niederländer machten es beim 3:2 gegen Wales erneut spannend. Nach dem späten Ausgleich von Bale hatte Depay aber das letzte Wort.

In Rotterdam kam es zum Duell der Gegensätze: Während die Niederlande, bei denen im Vergleich zum 2:2 gegen Polen nur de Jong erneut in der Startelf stand, in der Nations League noch kein Spiel verloren hatten, gewannen die Waliser, die ohne Bale starteten, keine Hinrundenpartie.

Auffälliger Lang trifft zur Führung

Der Unterschied zeigte sich auch von Beginn an auf dem Platz: Die Niederländer übernahmen sofort die Spielkontrolle und drängten Wales tief in ihre Hälfte zurück. Besonders Lang hatte in der Anfangsphase sichtlich Spaß und forderte immer wieder die Bälle. Daher überraschte es auch nicht, dass der Außenspieler die erste Möglichkeit hatte - und diese nutzte. Der Spieler von Club Brügge verschaffte sich mit einer Drehung gegen zwei Innenverteidiger Platz und hämmerte die Kugel anschließend ins Netz (17.).

Liga A, Gruppe 4 Die Tabelle

Damit war der Torhunger der Hausherren aber noch nicht gestillt. Angeführt von de Jong, der die Angriffe immer wieder einleitete, drängte die Elftal auf das nächste Tor. Für diesen Aufwand belohnten sie sich in Person von Gakpo: Der Kapitän von der PSV Eindhoven traf überlegt zum 2:0 (23.).

Johnson antwortet postwendend

Die Zwei-Tore-Führung hielt aber aufgrund eines leichten Ballverlustes von Teze nicht lange. Die Drachen schalteten schnell um und erzielten durch einen trockenen Schuss von Johnson den Anschlusstreffer (26.). Das 1:2 zeigte Wirkung: Die Niederländer blieben zwar die spielbestimmend, strahlten aber nur noch wenig Torgefahr aus. Da die Gäste sich weiterhin nur auf die Defensive beschränkten, ging es folgerichtig mit der knappen Führung in die Kabinen.

Doch auch im zweiten Durchgang fand Oranje gegen die engmaschige Wales-Defensive nur bedingt Lösungen. Nachdem Gakpo kurz nach dem Wiederanpfiff Hennessey prüfte (48.), passierte lange nichts mehr. Erst gut 20 Minuten vor dem Ende musste der walisische Torhüter nochmal ernsthaft eingreifen. Janssens Schlenzer parierte der 35-Jährige im Nachfassen (69.).

Zwei Joker stechen: Depay kontert Bale

In der Schlussphase belebten die Joker Depay und Bergwjin nochmal die Partie. Allerdings verzog Letztgenannter aus aussichtsreicher Position (76.), sodass die Gastgeber weiterhin zittern mussten. Schon im Hinspiel wurde die Elftal durch das zwischenzeitliche 1:1 von Norrington-Davies in der Nachspielzeit kalt erwischt.

Die Geschichte wiederholte sich auch in Rotterdam: Nach einem harten Elfmeterpfiff aufgrund eines Foulspiels von Malacia an Roberts, traf der eingewechselte Bale vom Punkt zum umjubelten Ausgleich (90.+2). Als der Jubel im Gästeblock noch gar nicht verklungen war, schlug Depay schon zurück. Im ersten Angriff nach dem Gegentor landete die Kugel bei ihm im Strafraum - diese Chance ließ er sich nicht nehmen und krönte sich mit dem 3:2-Siegtreffer zum Matchwinner.

Damit gehen die Serien der beiden Mannschaften weiter. Während die Niederlande nach drei Siegen weiterhin auf Kurs Endrunde liegen, bleibt das sieglose Wales Tabellenletzter.