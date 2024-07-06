Verbruggen - Dumfries, de Vrij, van Dijk, Aké - Schouten, Reijnders, Bergwijn, Xavi, Gakpo - Depay
Reservebank:
Bijlow (Tor), Flekken (Tor), Blind, de Ligt, Frimpong, Geertruida, van de Ven, Gravenberch, J. Veerman, Wijnaldum, Brobbey, Malen, Weghorst, Zirkzee
Trainer:
Koeman
Günok - Ayhan, Akaydin, Bardakci - Müldür, Özcan, Calhanoglu, Kadioglu, Arda Güler - Yilmaz, Yildiz
Reservebank:
Bayindir (Tor), Cakir (Tor), Celik, Kaplan, Kahveci, Okay, Yazici, Akgün, Aktürkoglu, Kilicsoy, Tosun, Yildirim
Trainer:
Montella