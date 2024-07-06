Europameisterschaft

Europameisterschaft Liveticker

England
ENG
5
:
3
i.E.
Schweiz
SUI
121'
Niederlande
NL
in 16 Min.
Türkei
TUR
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Europameisterschaft 2024, Viertelfinale
Niederlande
Niederlande
Niederlande
in 16 Min.
Türkei
Türkei
Türkei

Liveanimation

20:40 Uhr
Gesucht wird indes der Gegner von England, das sich im 18-Uhr-Spiel soeben mit 5:3 i.E. gegen die Schweiz durchgesetzt hat. Ausgetragen wird die Partie dann am kommenden Mittwoch in Dortmund. Im anderen Halbfinale in München treffen bereits am Dienstag Spanien (2:1 n.V. gegen Deutschland) und Frankreich (5:3 i.E gegen Portugal) aufeinander.
20:11 Uhr
Im Direktvergleich beider Teams spricht die Bilanz für die Niederlande (sechs Siege bei zwei Remis und drei Erfolgen der Türkei). Das letzte Duell in der WM-Quali 2021 endete mit 6:1 für Oranje. Aber zur Erinnerung: Auch gegen Österreich setzte es für die letztlich siegreiche Türkei im vorherigen Aufeinandertreffen eine 1:6-Pleite.
20:08 Uhr
Da die Gelben Karten erst nach dem Viertelfinale gelöscht werden, wird auf ihnen auch heute wieder ein Auge liegen. Während bei der Türkei nach dem kartenreichen Spiel gegen Tschechien mit Arda Güler, Günok, Celik, Özcan, Müldür, Yildiz, Ayhan und Cakir nach wie vor gleich acht Spieler vorbelastet sind, müssen bei Oranje Veerman, Dumfries, Malen und Schouten aufpassen, um eine mögliche Halbfinal-Sperre zu verhindern.
20:02 Uhr
Neben Demiral, der durch Gelb-Sperren-Rückkehrer Akaydin ersetzt wird, nimmt Trainer Vincenzo Montella für das Duell gegen die Niederlande gezwungenermaßen zwei weitere Wechsel vor. Wegen einer Gelbsperre müssen sowohl Kökcü als auch Yüksek passen, für die der zuletzt gelbgesperrte Kapitän Calhanoglu genauso wie BVB-Akteur Özcan in die Startelf rückt.
19:59 Uhr
Die Türkei dagegen setzte sich im Achtelfinale knapp und dramatisch mit 2:1 gegen Österreich durch. Thema im Nachgang war neben dem Sportlichen aber vor allem auch der umstrittene Wolfsgruß des Doppeltorschützen Demiral, der von der UEFA anschließend für zwei Spiele gesperrt wurde und entsprechend fehlen wird.
19:58 Uhr
Dabei ruhen die Hoffnungen von Oranje erneut auch auf Cody Gakpo, der bei bereits drei Turniertreffern steht und seine Ausbeute natürlich möglichst ausbauen möchte, um die Niederlande in ihr erstes EM-Halbfinale seit 2004 zu befördern. "Ich hoffe, dass die anderen auf sein Niveau kommen", hatte zuletzt auch Koemann über seinen Angreifer geschwärmt.
19:57 Uhr
Die Niederlande, in "Hammergruppe E" als Tabellendritter in die K.o.-Runde eingezogen, kommt aus einem überzeugenden 3:0-Erfolg gegen Rumänien und kann dadurch mit ordentlich Selbstvertrauen antreten. Im Vergleich zum Achtelfinale sieht Bondscoach Ronald Koemann daher keinen Grund für Änderungen. Er bietet dieselbe Startelf auf, auch Doppeltorschütze Malen sitzt somit erneut auf der Bank.
19:55 Uhr
Das vierte und letzte Viertelfinale der EM steht an. Ab 21 Uhr stehen sich im Berliner Olympiastadion die Niederlande und die Türkei gegenüber, um das Halbfinal-Ticket auszuspielen.

Liveanimation

Begegnungen

England
England
5
:
3
i.E.
Schweiz
Schweiz
Niederlande
Niederlande
in 16 Min.
Türkei
Türkei

Aufstellung

Verbruggen - Dumfries, de Vrij, van Dijk, Aké - Schouten, Reijnders, Bergwijn, Xavi, Gakpo - Depay

Reservebank:
Bijlow (Tor), Flekken (Tor), Blind, de Ligt, Frimpong, Geertruida, van de Ven, Gravenberch, J. Veerman, Wijnaldum, Brobbey, Malen, Weghorst, Zirkzee

Trainer:
Koeman

Günok - Ayhan, Akaydin, Bardakci - Müldür, Özcan, Calhanoglu, Kadioglu, Arda Güler - Yilmaz, Yildiz

Reservebank:
Bayindir (Tor), Cakir (Tor), Celik, Kaplan, Kahveci, Okay, Yazici, Akgün, Aktürkoglu, Kilicsoy, Tosun, Yildirim

Trainer:
Montella

Taktische Aufstellung