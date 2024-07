Gesucht wird indes der Gegner von England, das sich im 18-Uhr-Spiel soeben mit 5:3 i.E. gegen die Schweiz durchgesetzt hat. Ausgetragen wird die Partie dann am kommenden Mittwoch in Dortmund. Im anderen Halbfinale in München treffen bereits am Dienstag Spanien (2:1 n.V. gegen Deutschland) und Frankreich (5:3 i.E gegen Portugal) aufeinander.