Finale! Niederlande bezwingt Serbien im Elfmeterschießen

Niederlande besiegte Serbiens Junioren und zog in das Finale der U-17-EM ein. Nach einer temporeichen zweiten Halbzeit war Oranje im Elfmeterschießen nervenstärker.

Am Ende durften die niederländischen Junioren den Finaleinzug bejubeln. AFP via Getty Images

Niederlande setzte zu Beginn der Partie auf Ballkontrolle. Doch mehr Gefahr entstand durch das serbische Umschaltspiel. Nach einer Seitenverlagerung fand Nedeljkovic in Kuijsten seinen Meister (17.). Im Verlauf der ersten Hälfte wurden die Serben immer mutiger und scheiterten zweimal im Person von Mijatovic kurz hintereinander an der Querlatte (41., 43.). Oranje wirkte teilweise überfordert.

Die zweite Halbzeit startete furios. Erst traf van Duiven zur niederländischen Führung ( 47.), doch dann antworteten die Serben sofort: Nach einer Ecke kam Milosevic frei zum Kopfball und erzielte den Ausgleich (50.). Nur fünf Minuten später gelang Serbien sogar die Führung. Milosevic versuchte einen Seitfallzieher, traf den Ball aber nicht richtig. Mijatovic reagierte am schnellsten, nahm die Kugel auf und schoss sie an Kuijsten vorbei ins Tor (55.).

Nach dem Rückstand übernahmen die Niederländer wieder die Spielkontrolle und erzielten durch Slory den Ausgleich (73.). Das war auch der Spielstand nach 90 Minuten. Die Entscheidung über den Finaleinzug fiel im Elfmeterschießen. Radonjic platzierte den dritten serbischen Elfmeter nicht gut genug und so konnte Kuijsten parieren. Beim entscheidenden Strafstoß schickte Babadi den serbischen Torwart Lijeski in die falsche Ecke und hob den Ball locker in die Mitte. Mit dem Sieg zogen die Niederländer in das Finale ein.

Im Endspiel wartet nun Frankreich, das ebenfalls im Elfmeterschießen gegen Portugal weiterkam.