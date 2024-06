Frimpong in EM-Form: Niederlande schlagen Kanada klar

Im vorletzten Test vor der EM-Endrunde schlug Oranje dank eines starken Jeremie Frimpong Kanada. Jesse Marschs Debüt als Nationalcoach fiel derweil ins Wasser.

Es war ein durchaus würdiger Rahmen für ein Debüt als Nationaltrainer, den Jesse Marsch bei seinem ersten Auftritt als Coach der kanadischen Auswahl in Rotterdam vorfand. Das Publikum im prall gefüllten De Kuip war von der ersten Sekunde an bester Stimmung - obwohl Ronald Koemans Elftal sich gerade zu Beginn doch merklich schwertat gegen das intensive Spiel der Gäste.

Chancenwucher vor der Pause

So dauerte es über 30 Minuten, ehe es infolge einiger halbgarer Torannäherungen erstmals richtig brannte. Frimpongs Querpass erreichte Depay jedoch nicht, da Johnston störte (32.). Nicht die einzige starke Rettungstat der kanadischen Defensive, die kurz darauf von Cornelius vor einem Gegentor bewahrt wurde. Der Innenverteidiger aus Malmö wehrte einen Abschluss Wijnaldums für seinen bereits geschlagenen Keeper ab (38.).

Was bis dahin an Torgefahr gefehlt hatte, entlud sich in den letzten Momenten des ersten Durchgangs fast im Minutentakt. Erst scheiterte Frimpong aus spitzem Winkel an St. Clair (42.), dann ließ Kanadas Rekordtorschütze Larin den ersten Hochkaräter der Nordamerikaner aus (45.). Schlusspunkt einer intensiven, hintenraus spektakulären, aber letztlich torlosen Halbzeit war schließlich eine weitere Riesenchance für Brobbey, der seinen Meister ebenfalls in St. Clair fand (45.+1).

Brutale Effizienz: Weghorsts Blitz-Tor macht den Deckel drauf

Der zweite Durchgang schloss nahtlos an die wilden Minuten vor dem Seitenwechsel an. Scheiterte Gravenberch noch an St. Clair (49.), war dieser nur Momente später chancenlos, als Depay eine Flanke von Frimpong über die Linie drückte (50.). Der Auftakt brutal effizienter 13 Minuten der Hausherren, für die Frimpong in der 57. Minute nachlegte, bevor Weghorst nur Sekunden nach seiner Einwechslung mit dem ersten Ballkontakt nochmals erhöhte (63.).

In der Schlussphase plätscherte das Spiel aufgrund des deutlichen Zwischenstands und der zahlreichen Wechsel zumeist vor sich hin. Jenseits der 80. Minute nahm die Angelegenheit allerdings noch einmal Fahrt auf. Weghorst näherte sich dem Doppelpack, den St. Clair vereitelte (82.), bevor der nächste Joker stach: Eine unglückliche Bogenlampe Zators nickte van Dijk infolge der anschließenden Ecke zum 4:0-Schlusspunkt ein (83.).

Die niederländische Generalprobe vor dem EM-Auftakt gegen Polen (16. Juni, 15 Uhr, LIVE! bei kicker) gibt es am Montag. Ab 20.45 erwartet die Elftal Island. Kanada gastiert bereits am Sonntagabend ab 21.15 Uhr beim nächsten europäischen Schwergewicht in Frankreich. Für die Mannen Marschs geht es ab dem 21. Juni in der Copa America zur Sache. Um 2 Uhr deutscher Zeit starten die Nordamerikaner gegen Weltmeister Argentinien ins Turnier.