Aké trifft doppelt: Oranje löst Pflichtaufgabe gegen Gibraltar

Im zweiten Spiel nach der Rückkehr von Ronald Koeman feierten die Niederlande einen glanzlosen Sieg gegen Gibraltar. Abwehrspieler Aké traf beim 3:0 doppelt.

Desaströs starteten die Niederlande in die EM-Qualifikation. Im ersten Spiel unter Rückkehrer Ronald Koeman kam Oranje mit 0:4 in Frankreich unter die Räder. Die Elftal wollte gegen Gibraltar mit zahlreichen Toren Wiedergutmachung betreiben.

Vor heimischen Publikum im De Kuip stand auch de Ligt, der zuletzt wegen einer Virus-Erkrankung gefehlt hatte, als einer von vier Neuen in der Startelf. Unter anderem gab Wieffer sein Debüt und sorgte für den ersten Aufreger - sein Distanzschuss rauschte knapp vorbei (16.). Gegen die meist mit neun Feldspielern im eigenen Sechzehner verteidigenden Gäste, versuchte es Oranje immer wieder mit Hereingaben. Eine der zahlreichen Flanke von Dumfries nutzte Depay per Kopf dann auch zur Führung (23.).

Weghorst steht einmal im Weg und verpasst zweimal das 2:0

Auch nach dem 1:0 kreierten die Gastgeber bis zur Schlussphase des erstens Durchgangs kaum Torchancen. Dann rückte Weghorst kurz vor der Pause in den Mittelpunkt: Erst verzog der ehemalige Wolfsburger (41.), dann stand er bei der Ligts Kopfball im Weg (44.) und zu guter Letzt scheiterte er am glänzend reagierenden Coleing (45.+1.). Daher ging es mit dem 1:0 in die Kabinen.

Die Zielstrebigkeit nahmen die Hausherren mit in die Anfangsphase nach dem Wiederanpfiff und erhöhten prompt. Nach Gakpos Hereingabe legte Dumfries auf Aké quer, der mit der Hilfe des Innenpfostens einköpfte (50.). Es sollten für Gibraltar bittere Minuten werden: Denn nur eine Zeigerumdrehung nach dem 0:2 stieg Walker Wieffer mit offener Sohle auf das Schienbein und sah dafür die Rote Karte (51.).

Chipolina klärt auf der Torlinie

Die Überzahl wusste die Koeman-Elf aber nicht so wirklich auszunutzen. Trotz eines auffälligen Gakpos war ein Kopfball von Weghorst, den Chipolina auf der Torlinie klärte (60.), für lange Zeit die letzte Möglichkeit. Nachdem Gakpo an Coleing gescheitert war (74.), erzielte in der Schlussphase dann aber noch Aké glücklich seinen Doppelpack. Sergeant fälschte einen Distanzschuss des Verteidigers unhaltbar ab (82.). Glück hatte aber auch noch Gibraltar, dass es nach einem Handspiel von Lopes keinen Elfmeter gab (85.).

Den Schlusspunkt setzte in seiner Geburtsstadt Rotterdam Malacia. Der Linksverteidiger schoss die Kugel aber nur an den linken Außenpfosten, sodass es beim 3:0 blieb (90.).

Damit feierten die Niederlande einen ungefährdeten, aber nach der langen Überzahl sicherlich auch für die Ansprüche zu niedrigen Erfolg gegen Gibraltar.