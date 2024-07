Neben großen Feierlichkeiten kam es in Dortmund heute auch schon zu unschönen Szenen. Vor einem Restaurant gerieten Fans beider Seiten heftig aneinander, dabei flogen Gegenstände, auch Tische und Bänke wurden geworfen. Die Polizei betonte allerdings, dass es sich um einen einzelnen Vorfall handelte, insgesamt sei am Mittwoch ein friedliches Miteinander zu beobachten gewesen. Weit über 100.000 Menschen seien in der Stadt.