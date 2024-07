Joker Watkins lässt England spät jubeln: Three Lions folgen Spanien ins Endspiel

Lange lief im zweiten EM-Halbfinale in Dortmund zwischen den Niederlanden und England alles auf eine Verlängerung hinaus, doch der für Kane eingewechselte Watkins schockte Oranje mit Ablauf der regulären Spielzeit.

Bondscoach Ronald Koeman verzichtete nach dem 2:1-Erfolg gegen die Türkei auf Bergwijn (Bank) und nominierte stattdessen Malen für die Startelf, der im Dortmunder Stadion ein Heimspiel hatte.

Bei England, das im bisherigen Turnierverlauf spielerisch nicht überzeugen und sich durch einen 5:3-Erfolg im Elfmeterschießen gegen die Schweiz durchsetzen konnte, rotierte Guehi nach seiner Gelbsperre wieder zurück in die Anfangsformation, Konsa musste dafür auf die Bank. Von Beginn an liefen die Three Lions hoch an und machten früh Druck auf Oranje, das sich aber immer wieder stark aus dem Pressing befreite und in den Vorwärtsgang umschaltete.

Xavi beschert Oranje den perfekten Start

Und lange sollte es nicht dauern, ehe der Startschuss fiel: Xavi eroberte im rechten Halbfeld den Ball gegen Rice, sein Distanzschuss schlug wunderbar im linken oberen Eck ein (7.). Die Engländer aber präsentierten sich nicht sonderlich beeindruckt und drückten energisch auf den Ausgleich. Zuerst zwang Kapitän Kane Schlussmann Verbruggen zu einer Parade (13.), ehe der Bayern-Stürmer rund eine Minute später die nächste Möglichkeit liegenließ (14.).

Wer in dieser Situation aber genau hinschaute, dem fiel auf, dass Dumfries Kane nach dessen Abschluss am Fuß getroffen hatte. Nach einem kurzen Video-Studium entschied der deutsche Referee Felix Zwayer auf Elfmeter für England, den Kane gewohnt sicher im Netz unterbrachte und den verdienten Ausgleich besorgte (18.). Und die Three Lions wollten mehr: Anders als in den vorangegangenen Spielen agierten sie variabel und temporeich, wirkten besonders in der Offensive wie ausgetauscht.

Foden bleibt der Führungstreffer verwehrt - Dumfries köpft an die Latte

So konnte auch der vor der EM als Unterschiedsspieler ausgemachte Foden sein Potenzial besser unter Beweis stellen, dem der Führungstreffer nur verwehrt blieb, weil Dumfries in höchster Not auf der Linie rettete (23.). Die Niederländer tauchten derweil nur noch selten in der englischen Hälfte auf, doch wenn das der Fall war, dann wurden sie richtig gefährlich. Wieder war Dumfries im Fokus, diesmal köpfte der Italien-Legionär einen Xavi-Eckball an die Latte (30.). Die Partie blieb sehr unterhaltsam und nach 32 Minuten stand es nicht nur auf der Anzeigetafel remis, sondern auch in Sachen Aluminiumtreffer - Fodens sehenswerter Distanzschuss prallte vom Pfosten ins Toraus.

Zum Wiederbeginn tauschten sowohl Koeman als auch Southgate einmal. Anstelle von Trippier sollte Linksfuß Shaw die Außenbahn beackern. Für Malen, der nach Depays verletzungsbedingter Auswechslung in der 35. Minute im Zentrum spielte, kam der viel umjubelte und nunmehr Ex-Hoffenheimer Weghorst ins Spiel. Doch die Niederländer reagierten zunächst nur, überließen England den Ball.

Das änderte sich rund um die 60. Minute, als Oranje seine Druckphase mit einem Abschluss von van Dijk, den Pickford problemlos parierte, eröffnete. Die Three Lions verteidigten tief in der eigenen Hälfte, verfielen teilweise wieder in alte Muster. Wirklich gefährlich wurde es für England in dieser Phase aber nicht, stattdessen bäumte sich die Southgate-Elf wieder auf und erzielte das 2:1. Weil Vorlagengeber Walker bei Sakas Treffer allerdings aus dem Abseits gestartet war, pfiff Zwayer die Situation zurecht ab (79.).

Watkins' Schuss ins Glück

Der Schuss ins Glück: Ollie Watkins bescherte England den Finaleinzug. IMAGO/Propaganda Photo

Die Partie ging in ihre finale Phase, lange Zeit sah es danach aus, als würde es in die Verlängerung gehen. Doch kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit waren die Niederländer einmal unaufmerksam und bekamen die bittere Quittung. Mit einem vertikalen Pass schickte Palmer den für Kane eingewechselten Watkins in den Strafraum, der sich aus halbrechter Position um de Vrij herumdrehte und ins lange Eck traf (90.).

Den späten Nackenschlag konnten die Niederländer nicht mehr kontern, sodass England am Ende Spanien ins EM-Finale am Sonntag in Berlin (21 Uhr, LIVE! bei kicker) folgte.