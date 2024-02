Nach Remis gegen die Niederlande: Deutschland holt Turniersieg

Die deutsche U-16-Nationalmannschaft hat im letzten Spiel des Vier-Nationen-Turniers 3:3 gegen die Niederlande gespielt. Nach zuvor zwei Siegen kürte sich die Mannschaft von Marc-Patrick Meister zum Turniersieger.

Das deutsche Team hatte die ersten beiden Spielen des Vier-Nationen-Turniers in Portugal bereits für sich entschieden. Japan wurde 3:2 geschlagen, die Gastgeber mit 2:0. Gegen die Niederlande brachte Lennart Karl die DFB-Elf in der 19. Minute per Elfmeter in Führung, Can Armando Güner legte in der 33. Minute zum 2:0 nach.

Die Niederländer konnten das Spiel durch Tore von Ünüvar in der 40. Minute und Barron in der 78. Minute jedoch ausgleichen. Nachdem Moritz Göttlicher mit einem Kopfball in der 83. Minute das 3:2 für die DFB-Junioren erzielen konnte, glich Neijenhuis in der Nachspielzeit noch aus (90. + 1). Die sieben Punkte aus drei Partien reichten zum Turniersieg.

Wir haben im Turnierverlauf eine gute Entwicklung hingelegt. U-16-Trainer Marc-Patrick Meister

Trainer Marc-Patrick Meister zeigte sich zufrieden mit der Leistung seiner Schützlinge: "Wir haben im Turnierverlauf eine gute Entwicklung hingelegt. Wichtig ist auch, dass alle Jungs gesund aus den jeweiligen Spielen gekommen sind. Nun fahren wir mit dem guten Gefühl nach Hause, dass wir das Turnier als beste Mannschaft abgeschlossen haben."