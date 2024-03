Erstmals mit den U-17-Weltmeistern: DFB-U-18 schlägt die Niederlande

Zum Auftakt des Vier-Nationen-Turniers in Spanien hat sich die deutsche U-18-Nationalmannschaft mit 1:0 gegen die Niederlande durchgesetzt. Noah Darvich avancierte zum Matchwinner.

Die U 18 des DFB bejubelt den Treffer von Kapitän Noah Darvich (re.) Getty Images for DFB

Die deutsche U-18-Auswahl war im November mit zwei Niederlagen gegen Tschechien (1:2) und Portugal (0:2) in das Länderspieljahr 2023/24 gestartet. Die nächste Chance für ein Erfolgserlebnis zu sorgen bot sich für die Mannschaft von Hanno Balitsch zum Auftakt des Vier-Nationen-Turniers im spanischen Pinatar gegen die Niederlande.

Erstmals mit dabei waren diesmal auch einige der Spieler, die sich im vergangenen Dezember die U-17-Weltmeisterschaft in Indonesien sicherten. Mit da Silva Moreira, Odogu, Dal, Hennig, Rüger, Darvich, Brunner und Ramsak bot Coach Balitsch gleich acht von ihnen in der Startelf auf, die Leipzigs Torwart Schlieck, der Herthaner Dardai und VfB-Flügelstürmer Malanga komplettierten.

Nach einer ausgeglichenen, torlosen ersten Halbzeit war es nur kurz nach der Pause Kapitän Darvich, der dem Spiel bei seinem U-18-Debüt gleich mal seinen Stempel aufdrücken konnte. In der 48. Minute brachte der 17-jährige offensive Mittelfeldspieler, der im Sommer vom SC Freiburg zum FC Barcelona wechselte und dort bereits für die zweite Mannschaft aufläuft, die DFB-Elf in Führung.

Balitsch sieht einen "verdienten" Sieg

Im Anschluss verpasste Deutschland es zwar, die Führung auszubauen, hielt gegen die Niederländer aber konzentriert dagegen und brachte den 1:0-Sieg, den Balitsch im Anschluss als "verdient in einem intensiven Spiel" auf der DFB-Website beschrieb, über die Zeit.

"Der Gegner hat uns heute alles abverlangt. Nachdem wir in der ersten Halbzeit viele Torchancen hatten, haben wir uns in der zweiten Halbzeit belohnt und sind verdient in Führung gegangen", analysierte der Coach. "Wir haben eine gute Kompaktheit und Geschlossenheit gezeigt."

Diese gilt es für die U-18-Auswahl schon am morgigen Freitag (13 Uhr) gegen England wieder unter Beweis zu stellen. Zum Abschluss des Lehrgangs steht am Montag (10.45 Uhr) dann noch ein erneutes Duell mit Tschechien an.