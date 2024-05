Niederlande bei der EM 24: Kader, Spielplan, Gruppe

Auch die Niederlande zählen bei der EURO wieder einmal zum Favoritenkreis, dieses Turnier gewonnen hat die Elftal aber bislang nur ein Mal. Ein Überblick über die wichtigsten Infos vor dem Start der niederländischen Mannschaft in die EM 2024.

Allen voran Bayerns Innenverteidiger Matthijs de Ligt wird keine guten Erinnerungen an die letzte Europameisterschaft 2021 haben. Als damals 21-Jähriger fungierte de Ligt bereits als Abwehrchef bei Oranje und sollte dort dafür sorgen, die lange titellose Durststrecke der Niederlande - 1988 gewann die Elftal zum ersten und einzigen Mal die Europameisterschaft - zu beenden. Doch es kam anders, denn ebenjener de Ligt sah im Achtelfinale gegen Tschechien nach einem kuriosen Handspiel als letzter Mann die Rote Karte, in der Folge kassierten die Niederländer zwei Treffer und mussten sich aus dem Turnier verabschieden.

Bei dieser EM nimmt Oranje, natürlich auch wieder mit einem gereiften de Ligt, den nächsten Anlauf - und die Vorzeichen könnten kaum besser stehen. Denn die Elftal kehrt an den Ort ihres größten Triumphs zurück. Auch 1988 holten die Niederländer den Europameisterschafstitel in Deutschland.

Niederlandes Spielplan bei der EM: Wann und wo spielt die Elftal?

Um überhaupt Chancen auf den Titel zu haben, muss die niederländische Mannschaft erst einmal die schwere Gruppe D überstehen. Die Niederländer haben mit Polen, Österreich und Frankreich drei schwere Brocken vor der Brust.

Zum Auftakt geht es dabei für die Koeman-Elf am Sonntag, den 16. Juni, um 15 Uhr (LIVE! bei kicker - wie alle Spiele der EM) in Hamburg gegen Polen um Barcelona-Stürmer Robert Lewandowski.

Fünf Tage später (21. Juni, 21 Uhr) steht in der Leipziger Red Bull Arena in EM-Favorit Frankreich der stärkste Gegner der Gruppe gegenüber. Beide Mannschaften trafen auch schon in der Qualifikation zur Europameisterschaft aufeinander, im vergangenen Jahr setzte sich Frankreich zuhause deutlich (4:0) und auswärts knapp (2:1) durch.

Zum Abschluss der Gruppenphase geht es für die Niederländer schließlich nach Berlin ins Olympiastadion, wo sie am Dienstag, 25. Juni., um 18 Uhr auf Österreich treffen.

Spielplan Gruppenphase:

Sonntag, 16. Juni, 15 Uhr:

Polen - Niederlande | Volkspark Stadion, Hamburg



Freitag, 21. Juni, 21 Uhr:

Niederlande - Frankreich | Red Bull Arena, Leipzig



Dienstag, 25. Juni, 18 Uhr:

Niederlande - Österreich | Olympiastadion, Berlin

Wer überträgt die Spiele der Niederlande bei der EM?

Obwohl bis zu vier verschiedene Fernsehsender die 51 Spiele der Europameisterschaft übertragen, steht bereits fest, dass zumindest ein Gruppenspiel der niederländischen Nationalmannschaft im Free-TV übertragen wird: Die ARD zeigt am zweiten Spieltag das Highlight zwischen der Niederlande und Frankreich. Bezüglich des ersten Spieltags hat sich MagentaTV die Partie der Elftal gegen Polen als Exklusivspiel gesichert.

Beim letzten Spieltag herrscht jedoch noch Unklarheit: MagentaTV, das alle 51 Spiele der EM überträgt, besitzt noch den Anspruch auf ein Exklusivspiel am 3. Spieltag (eines von insgesamt fünf). Falls die Wahl auf das Duell Niederlande - Österreich fällt, wäre es somit nur beim Streaming-Anbieter zu sehen, ansonsten erhalten der öffentlich-rechtliche Rundfunk (ARD/ZDF) oder RTL - der TV-Sender sicherte sich die Rechte für zwölf EM-Spiele - den Zuschlag.

Wo ist das EM-Quartier der Niederländer?

Donyell Malen und Co. kommen während der EM 2024 in Deutschland in einem Fünf-Sterne-Hotel in Wolfsburg unter und werden dort im AOK-Stadion, das die Heimstätte der VfL-Frauen sowie der U 19 des VfL Wolfsburg ist, trainieren. Sollten Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) und Wout Weghorst (TSG Hoffenheim) nominiert werden, würden sie also an ihre alte Wirkungsstätte zurückkehren.

Niederlandes mögliche Gegner im Achtelfinale

Und wie könnte es nach Bestehen der Gruppenphase weitergehen? Bei einem Weiterkommen als bestes Team in der Gruppe D würde der Zweitplatzierte aus Gruppe F (Georgien, Portugal, Tschechien, Türkei) warten.

Eine weitere Möglichkeit für die Elftal besteht darin, als zweitplatziertes Team auf den Zweiten der Gruppe E, bestehend aus Belgien, Rumänien, Slowakei und Ukraine, zu treffen.

Als einer der vier besten Gruppen-Dritten würde der Niederlande im Achtelfinale ein Duell mit dem Sieger der Gruppe B (Italien, Kroatien, Spanien), C (rund um England) oder E (rund um Belgien) drohen.

Der niederländische Kader bei der EM 2024

36 Jahre, nachdem Ronald Koeman als Spieler in Deutschland die Europameisterschaft gewinnen konnte, will er diesen Coup wiederholen und schickt dafür ein 26-köpfiges Aufgebot ins Rennen, das viel Qualität aufweisen wird. Der Bondscoach hat seinen Kader - im Gegensatz zum deutschen Trainer Julian Nagelsmann - allerdings noch nicht bekannt gegeben, weshalb noch einige Fragezeichen offen sind.

Eine große Frage stellt sich bei der Elftal mal wieder im Tor, wo Louis van Gaal bei der WM in Katar mit Andries Noppert überrascht hatte. Dieser ist jetzt nicht mehr in der engeren Auswahl, spielt doch der 21-jährige Bart Verbruggen bei Brighton eine ordentliche Debütsaison, in der er sich die Arbeitszeit mit Jason Steele teilt. Er geht wohl als Stammkeeper ins Rennen, da er auch in der EM-Qualifikation meist zum Einsatz kam. Zuletzt durfte sich aber auch der ehemalige Freiburger Mark Flekken, in Brendtford die klare Nummer eins, im Test gegen Schottland beweisen.

Vor dem Kasten reiht sich dann das Prunkstück der Elftal auf, die Dreierkette. Sie wird gespickt mit Stars sein, gegen Deutschland spielten ManCitys Nathan Aké, van Dijk und de Ligt. Die Drei sind wohl gesetzt, davor herrscht dann ein großer Konkurrenzkampf. Dabei drängen viele der Bundesliga-Profis auf, müssen in der Vorbereitung aber Koeman noch überzeugen, um sich ihren Platz in der ersten Elf zu sichern. Der Bondscoach hatte etwa Xavi Simons Ende März öffentlich für seine Spielweise kritisiert, der bei Leverkusen überragende Jeremie Frimpong kommt bei Oranje nicht wirklich an Inter Mailands Denzel Dumfries vorbei.

Im Sturm ist für Wout Weghorst wenn überhaupt die Jokerrolle vorgesehen, da dort mit Memphis Depay und Cody Gakpo Qualität herumläuft, mit der der TSG-Stürmer nur schwer mithalten kann. Häufig setzte Koeman in jüngerer Vergangenheit auch auf Dortmunds Malen, der in der Rückrunde allerdings von einigen Verletzungen geplagt war. Beim 25-Jährigen muss ähnlich wie bei Mittelfeldmotor Frenkie de Jong abgewartet werden, ob er bis zum Start der Elftal am 16. Juni topfit wird.