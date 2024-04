Niederlagenserie des TSV Bayer Dormagen gegen die Eulen geht weiter

Die Eulen Ludwigshafen bleiben in der 2. Handball-Bundesliga eine Art Angstgegner für den TSV Bayer Dormagen. Am ungewohnten Dienstagabend unterlagen die Wiesel in Ludwigshafen mit 27:30 (13:17) und kassierten damit die zehnte Niederlage in Folge gegen die Eulen.

Die Eulen Ludwigshafen setzen sich gegen den TSV Bayer Dormagen durch. IMAGO/Herrmann Agenturfotografie