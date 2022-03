Niederlagen für Grubauer und Stützle - Stamkos' gelungenes Jubiläum

Für die deutschen Eishockeyspieler lief es in der NHL in der Nacht zum Donnerstag nicht gut, sowohl Goalie Philipp Grubauer als auch Stürmer Tim Stützle mussten Niederlagen einstecken. Ein begehrter Verteidiger fand unterdessen eine neue Heimat.

Für die Seattle Kraken gab es gegen den Titelverteidiger in der Nacht zum Donnerstag (MEZ) nichts zu holen: Tampa Bay Lightning feierte gegen das Schlusslicht der Pacific Division einen 4:1-Erfolg. Im Mittelpunkt der Partie in der ausverkauften Climate Pledge Arena in Seattle standen zwei Spieler der Lightning: Center und Kapitän Steven Stamkos lief zum 900. Mal in der NHL auf - immer für Tampa Bay, für das er seit 2008 spielt. Sein Jubiläum garnierte der zweimalige Stanley-Cup-Sieger (2020, 2021) mit drei Assists. Damit kommt Stamkos nach der Partie auf eine eher seltene Bilanz: Er erzielte nun je 466 Tore wie Assists für insgesamt 932 Scorerpunkte. "Ich bin einfach stolz darauf, Teil dieser Organisation zu sein", sagte Stamkos. "Hoffentlich kommen zu meinen 900 Spielen noch viele weitere hinzu."

Auch Victor Hedman spielte sich in den Vordergrund. Der schwedische Verteidiger trug mit zwei Toren zum Sieg bei und erzielte damit seine Saisontore 16 und 17. Die weiteren Tore gingen auf das Konto von Nikita Kucherov und Anthony Cirelli, für Seattle erzielte Yanni Gourde das zwischenzeitliche 1:0. Grubauer im Kasten der Kraken wehrte zwar 35 Schüsse auf sein Tor ab, konnte die Niederlage aber nicht verhindern.

Auch Stützle muss Niederlage quittieren - Panthers holen Chiarot aus Montreal

Auch das deutsche Toptalent Tim Stützle musste mit den Ottawa Senators gegen die Columbus Blue Jackets eine 1:4-Niederlage quittieren. Für Ottawa, das als Vorletzter der Atlantic Division keine Chance mehr auf die Play-offs hat, war es die dritte Niederlage in Folge. Stützle bekam knapp 20 Minuten Eiszeit.

Unterdessen hat in der am kommenden Montag zu Ende gehenden Wechselperiode ein weiterer wichtiger Trade stattgefunden: Ben Chiarot von den Montreal Canadiens schließt sich mit sofortiger Wirkung den Florida Panthers an. Der 30-jährige Chiarot kam in seinen knapp drei Jahren bei den Habs auf 46 Scorerpunkte. Während der Vorjahresfinalist Montreal als Letzter der Atlantic Division keine Chance auf die Play-offs hat, gehört Florida als Erster mit 88 Punkten zu den ganz heißen Anwärtern auf den Stanley Cup.