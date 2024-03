Niederlage trotz Sondertrikots für HSG Hanau

Handball-Drittligist HSG Hanau hat am Samstagabend das Topspiel des 21. Spieltag der Saison 2023/24 in der Staffel Süd-West mit 23:32 (13:16) gegen den TuS Ferndorf verloren. Die Gastgeber liefen mit einem Sondertrikot auf und setzten damit für Alle sichtbar ein tolles Zeichen für Vielfältigkeit und Demokratie. Wie auch Ferndorfs Chefcoach Ceven Klatt befand: "Eine schöne Aktion, die mit diesem Spiel auch einen würdigen Rahmen hatte!"

"Heute war es einfach ein Unterschied der individuellen Klasse auf der Platte, da hätten wir schon einen Spitzentag erwischen müssen", meinte HSG-Cheftrainer Hannes Geist nach dem Spiel am Mikrofon. "Leider haben wir uns durch viele technische Fehler und Fehlwürfe das Leben selbst schwer gemacht. Ferndorf schwimmt seit letztem Oktober auf einer Erfolgswelle und hat sich auch heute in einen gewissen Rausch gespielt."

In einer Anfangsphase, die am Samstagabend sehr geprägt war von den Abwehrreihen auf beiden Seiten, hatte Hanau zunächst Schwierigkeiten, seinen Weg in die Partie hineinzufinden, denn der Gegner trat erwartet spielstark in der Grimmstadt auf. In der 4. Minute gelang HSG-Kapitän Max Bergold der erste Grimmstädter Treffer zum 1:2 per Siebenmeter. Wenig später tankte sich Luca Braun gegen zwei Gegenspieler durch und erzielte beim 2:2 (5.) den Ausgleich für die Hausherren. In der Folge setzte Ferndorf dann gleich mehrmals seinen Toptorjäger Josip Eres in Szene, der die Gäste mit 7:3 in Front warf.

"Ich glaube, dass man meiner Mannschaft heute keinen Vorwurf machen kann. Die Jungs haben alles gegeben und alles auf der Platte gelassen. Es war aber nicht das Optimum", so Geist, der später eine Lanze für sein insgesamt engagiertes Team brach. "Unser Spielplan ermöglicht uns seit Jahresbeginn, durch viele - auch kurzfristige - Pausen, nur schwer einen Rhythmus."

Handball mit Haltung

Gegen die flexible 6:0-Deckung der Gäste aus Kreuztal taten sich die Hausherren in ums andere Mal schwer im Angriff. Es fehlte an der letzten Konsequenz und auch am Spielglück, denn dem Team unterliefen gerade in der 1. Hälfte einige technische Fehler, gingen mit einem 13:16 in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel erwischten die Gäste dann ihre stärkste Phase: Hanau bekam in der Abwehr nicht mehr den Zugriff und der TuS stellte bis zur 40. Minute den Vorsprung auf 23:15 - eine hohe Hypothek für das HSG-Team. Brauns Treffer zum 17:26 (47.) und das 22:31 (57.) von Nils Schröder ließen den Vorsprung des TuS Ferndorf nicht weiter anwachsen. Torben Scholl setzte mit dem 23:32 den Schlusspunkt.

"Wir wollten als Unternehmen eine besondere Möglichkeit nutzen, um als Spieltagspresenter unsere Haltung für Frieden, Klimaschutz, Toleranz und Vielfalt zu zeigen. Es freut uns sehr, dass die HSG Hanau per Sondertrikot gemeinsam mit uns diesen Schritt unternommen hat und auch wenn es nicht mit einem Sieg geklappt hat, möchten wir uns weiterhin für diese tolle Initiative - nämlich Handball mit Haltung bei der HSG Hanau - engagieren", so Mirja Dorny, Geschäftsführerin der Baugesellschaft Hanau, die als Spieltagspresenter fungierte.

HSG Hanau: Adanir, Müller; Ritter, Jusys, Schierling, Gerst, Scholl (2), Ahrensmeier, Braun (5), Schröder (2), Rivic (2), Bergold (4/2), Schiefer (4), Fulda (2), Hüttmann (2/1), Moock



TuS Ferndorf: Puhl, Wilde; Eres (9/3), da Rocha Viana (1), Poetz, Fanger (4), Simic (1), Michel (1), Kasch, Mundus (9), Kevic (4), Hecker, Schikora, Duvanic (3).