Niederlage mit der B-Elf: Glasner spricht von "gutem Trainingsreiz"

Das Spiel bei Bayer 04 Leverkusen war für Eintracht Frankfurt von untergeordneter Bedeutung. Das fiel sogar dem Gegner auf.

Chancenlos in Leverkusen: Eintracht Frankfurts B-Elf verlor am Montagabend verdient. IMAGO/Eibner

"'Passt auf, dass ihr euch nicht weh tut und beglückwünscht Bayer Leverkusen', das waren meine letzten Worte", sagte Oliver Glasner auf der Pressekonferenz. Ernst meinte er das nicht. Den Fragen nach der sehr harmlosen Vorstellung seiner besseren B-Elf in Leverkusen musste er sich dennoch stellen. "Das Donnerstagsspiel hat oberste Priorität, das hat man an der Aufstellung gesehen", gab Glasner unumwunden zu. Mindestens ein Auge ruhte schon auf dem Halbfinal-Rückspiel in der Europa League gegen West Ham United am Donnerstag.

"Wir wollten den Spielern, die am Donnerstag spielen werden, maximal 45 Minuten geben", erklärte Glasner seine Herangehensweise. So standen in Filip Kostic und Tuta nur zwei Feldspieler von Beginn an auf dem Platz, die auch im Hinspiel in London begonnen hatten. Beide wurden zur Halbzeit ausgewechselt. "Das hatten wir so vor, dass Kostic und Knauff sich abwechseln und jeder eine Halbzeit spielt", erklärte Glasner bei DAZN. "Das war körperlich nicht total verausgabend, es war ein guter Trainingsreiz in Anführungszeichen."

Auch Hradecky fällt auf: "Eintracht war nicht so aggressiv"

Ein guter Trainingsreiz in einem Spiel gegen eine Mannschaft, für die es um die Qualifikation für die Champions League ging? Von einer Wettbewerbsverzerrung wollte Glasner aber nichts wissen. "Dass sich jemand schonen wollte, habe ich nicht gesehen", erklärte er. "Wer das Spiel gesehen hat, hat gesehen, dass wir alles rausgefeuert haben."

Zumindest im zweiten Durchgang war allerdings nach dem 0:2-Rückstand kaum ein Aufbäumen gegen die sich anbahnende Niederlage erkennbar. Das war selbst Leverkusens Keeper Lukas Hradecky aufgefallen. "Die Eintracht war nicht so aggressiv", sagte er über die Leistung seines Ex-Klubs. "Wir wissen Bescheid, warum."

Die harte Rotation rechtfertigte Glasner mit der hohen Bedeutungsdiskrepanz von Liga und Europa League für die SGE: "Wo wir in der Bundesliga nicht mehr erreichen und nach über 40 Jahren wieder ein internationales Finale erreichen können, war das einfach richtig."

Hinteregger und Lindström gegen West Ham weiter fraglich

Zumal einzelne Spieler, die gegen Leverkusen "Trainingsreize" sammelten, auch gegen West Ham beginnen könnten. Sowohl Martin Hinteregger ("Er ist noch krank und hat nicht trainiert") als auch Jesper Lindström ("Es wird eine enge Geschichte, wahrscheinlich wird es sich erst am Spieltag entscheiden") sind fraglich für das Spiel gegen den Premier-League-Klub.