Niederlage in Köln: Meppen "nicht in der Lage, Konzept über 90 Minuten durchzuziehen"

Der SV Meppen musste bei Viktoria Köln die zweite 1:3-Niederlage in Folge einstecken. "Zur Halbzeit musst du 2:0 oder 3:0 führen", betonte Trainer Middendorp. In der Schlussphase zeigte der SVM aber Defizite "im roten Bereich".

Der SV Meppen musste bei Viktoria Köln die zweite 1:3-Niederlage in Folge einstecken. Doch nach dem schwachen Auftritt gegen den SC Verl zeigte die Mannschaft von Ernst Middendorp im Sportpark Höhenberg eigentlich ein anderes Gesicht.

Besonders im ersten Durchgang waren die Gäste die bessere Mannschaft und gingen verdient in Führung. Der Ausgleichstreffer kurz vor der Pause stellte das Spiel allerdings auf den Kopf. "Zur Halbzeit musst du 2:0 oder 3:0 führen", ärgerte sich Middendorp nach der Partie gegenüber "MagentaSport".

Middendorp "kann das einfach nur so feststellen"

Die verpassten Gelegenheiten in Halbzeit eins sollten kurz vor Schluss auf den SVM zurückkommen. "Dann geht man ins Tackling, wobei man auf den Füßen bleiben muss, dann schlägt man Bälle wieder wild durch die Gegend. Ich kann das einfach nur so feststellen", analysierte der Trainer die Schlussphase, in der die Emsländer noch zwei Tore kassierten.

"Es ist natürlich sehr enttäuschend, dass wir im Endeffekt nicht in der Lage sind, im Moment das Konzept, in der vorgegebenen Weise und in der Art, wie man es hier begonnen hat, über 90 Minuten durchzuziehen", haderte Middendorp mit der Schlussphase.

Von möglichen Gründen für die Probleme vor seinem Amtsantritt wollte der 64-Jährige allerdings nichts wissen. "Jetzt herumzulamentieren und Vergangenheiten anzuzählen, das ist absoluter Nonsens, das sollte man nicht tun." Stattdessen nahm er seine Schützlinge in die Pflicht.

"Man muss im roten Bereich arbeiten wollen und können"

"Jeder Spieler selbst muss Profi genug sein, um fit zu sein, gut dabei zu sein und alles getan zu haben, um letztendlich 90 Minuten Profifußball zu spielen", betonte Middendorp. Doch das sei aktuell nicht immer der Fall. "Man geht in den roten Bereich und man muss auch mal eine bestimmte Anzahl von Minuten im roten Bereich arbeiten wollen und können. Das ist nun mal so. Hier haben wir sicherlich Defizite."

Nach der englischen Woche hat der neue Coach nun erstmals Zeit, um über einen längeren Zeitraum mit seiner Mannschaft zu arbeiten und sich auf das Spiel gegen Erzgebirge Aue am Samstag (14 Uhr) der kommenden Woche vorzubereiten.

Dabei müsse allerdings die Waage zwischen Training und Regeneration gehalten werden. "Das muss man sicherlich ein bisschen wissenschaftlich beurteilen, dass man da nicht überzieht und am nächsten Samstag dann wieder nichts geht." Kein Faktor dürfe dagegen die Enttäuschung über die bittere Niederlage sein. "Dann bist du fehl am Platz", stellte Middendorp klar.