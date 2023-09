Niederlage in Elversberg: HSV verliert Tabellenspitze an Düsseldorf - Kein Sieger im Südwest-Derby

Aufsteiger Elversberg bezwang den HSV, der Düsseldorf an sich vorbeiziehen lassen muss. Der KSC und der FCK trennten sich mit einem Remis. Am Sonntag können Kiel und Magdeburg auf eins springen

Elversberg fügt HSV erste Saison-Niederlage zu - Düsseldorf zieht mit Sieg im Verfolgerduell vorbei

Nun hat es auch den Hamburger SV erwischt. Der Tabellenführer unterlag überraschend mit 1:2 bei Aufsteiger SV Elversberg und musste erstmals in dieser Saison den Platz als Verlierer verlassen. Rochelt (9.) und Schnellbacher (60.) trafen für die SVE, Heyer (89.) für den HSV. Die Hanseaten hatten mit einem nicht gegebenen Tor durch Dompé Pech, ließen aber in der Nachspielzeit beste Chancen zum Ausgleich liegen. So müssen die Rothosen in der Tabelle Fortuna Düsseldorf an sich vorbeiziehen lassen.

Denn die Rheinländer gewannen das Verfolgerduell bei Hansa Rostock mit 3:1 und verdrängten den HSV wegen der besseren Tordifferenz von Rang eins. Düsseldorf lag durch Tzolis (17.) und Hoffmann (35.) bereits mit 2:0 in Front, musste nach dem Rostocker Anschlusstreffer durch van der Werff (45.) in Hälfte zwei einige brenzlige Minuten überstehen. Erst Niemiec in der 88. Minute tütete dann die drei Punkte für Düsseldorf ein.

Kein Sieger im Südwest-Derby

Keinen Sieger sah das Südwestderby zwischen dem Karlsruher SC und dem 1. FC Kaiserslautern. Nach einem intensiven und besonders im ersten Durchgang auch spielerisch hochklassigen Duell trennten sich die beiden Kontrahenten mit einem 1:1. Ache brachte die Roten Teufel in Führung (5.), Wanitzek glich in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs vom Punkt aus (45.+5).

Am Sonntag (13.30 Uhr) hofft der FC Schalke 04 auf den Turnaround. Der Bundesliga-Absteiger steht nach drei sieglosen Spielen in Folge gegen den 1. FC Magdeburg (20.30 Uhr) unter Zugzwang. Der FCM zeigte jedoch nicht zuletzt beim spektakulären 6:4-Erfolg über Hertha BSC, wie unangenehm er sein kann.

Direktes Duell der Kunze-Brüder

Zwischen Hannover 96 und dem noch sieglosen VfL Osnabrück kommt es zu einem ganz besonderen Niedersachsen-Duell. Denn mit Fabian (Hannover) und Lukas Kunze (Osnabrück) stehen sich Zwillingsbrüder direkt gegenüber. Die zentralen Mittelfeldspieler treffen erstmals in ihrer Laufbahn aufeinander. Beide gehörten bislang jeweils zum Stammpersonal ihrer Mannschaft und dürften sich im Zentrum den ein oder anderen familieninternen Zweikampf liefern.

Besonders dürfte der Nachmittag allerdings auch für Hauke Wahl sein, der im Parallelspiel mit seinem neuen Klub, dem FC St. Pauli, seine alte Liebe Holstein Kiel empfängt. 235-mal lief er für die Störche auf, nun steht er ihnen gegenüber. Die Kiezkicker sind zwar neben dem HSV und dem 1. FC Magdeburg eines von drei ungeschlagenen Teams, stehen aber aufgrund von vier Unentschieden in der Tabelle ganze fünf Punkte hinter den Kielern, die bereits vier Siege feierten.

Tabellarisch deutlich enger geht es da zwischen Absteiger Hertha BSC (drei Punkte) und Eintracht Braunschweig (vier) zu. Die Berliner mussten sich zuletzt nach dem 5:0-Schützenfest gegen Fürth mit 4:6 in Magdeburg geschlagen geben. Die Braunschweiger erreichten dagegen immerhin ein 1:1 gegen den FC St. Pauli. Am Sonntag hoffen beide Teams auf ihren zweiten Saisonsieg.

Uzun kontert Michalski: Remis im Frankenderby - Paderborn feiert zweiten Sieg

Am Freitag war die 2. Bundesliga mit dem 271. Frankenderby in den 6. Spieltag gestartet. Die SpVgg Greuther Fürth gastierte beim 1. FC Nürnberg und war zunächst auf gutem Weg, ihre vier Spiele anhaltende Sieglosserie zu beenden, Michalski sorgte für die frühe Führung (8.). Der Club brauchte etwas, um ins Spiel zu finden und schlug kurz vor dem Kabinengang zurück: Uzun verwandelte einen nach Videobeweis gegebenen Elfmeter zum 1:1-Pausenstand. Dabei blieb es trotz einiger Chancen auf beiden Seiten bis zum Ende.

Im zweiten Spiel des Abends stieß Paderborn den Bock gegen Wehen Wiesbaden nach nur vier Punkten aus fünf Spielen um. Nach dem Nackenschlag durch Froese, der den Aufsteiger mit 1:0 in Führung brachte, drehten Klaas (51.) und Nadj (61.) den Spieß um und gewannen das "brutal wichtige Spiel", wie Klefisch im Vorfeld gegenüber der "Neuen Westfälischen" betont hatte.