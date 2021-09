Niederlage in der Overtime: Bayern setzen Saisonstart in den Sand

Titelfavorit FC Bayern München hat zum Auftakt der Basketball-Bundesliga überraschend gepatzt. Gegen ratiopharm Ulm verlor der Vizemeister am Sonntag in einem hochklassigen Match nach Verlängerung mit 83:86 (75:75, 43:35) und startete wie auch Meister Alba Berlin (86:88 gegen Bonn) mit einer Heimniederlage in die neue Spielzeit.

Auf Abschiedstour: Per Günther gegen die Bayern. imago images/Passion2Press