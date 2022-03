Niederlage gegen Wolfsburg: Krefeld vor Abstieg - München bezwingt Nürnberg

München behielt gegen Nürnberg die Oberhand, Straubing feierte einen wichtigen Sieg gegen Düsseldorf. Berlin sicherte sich gegen Ingolstadt einen Zähler und knackte die 100-Punkte-Marke. Anders Krefeld, das kurz vor dem Abstieg steht.

Die Krefeld Pinguine nähern sich immer mehr dem sportlichen Abstieg aus der Deutschen Eishockey Liga. Am Mittwochabend verlor der zweimalige deutsche Meister gegen die Grizzlys Wolfsburg 1:5 (0:2, 1:1, 0:2). DEL-Urgestein Sebastian Furchner (12.), Jordan Murray (17.), Darren Archibald (37.), Spencer Machacek (58.) und Jonas Enlund (60.) trafen für die Grizzlys. Lucas Lessio (30.) hatte den zwischenzeitlichen 1:2-Anschlusstreffer erzielt.

Für den Tabellenletzten, der vor der Saison vom Titel gesprochen hatte, war es die vierte Niederlage in Serie. Personell arg gebeutelt stemmten sich die Rheinländer vergeblich gegen die erneute Pleite. Bereits am Freitag spielt der KEV erneut gegen den Tabellenzweiten Wolfsburg, dann aber bei den Niedersachsen. Insgesamt bleiben den Krefeldern nur noch sechs Partien, um zu punkten.

"Frustrierend. Das zehrt auch an den Kräften. Wir wissen alle um die Situation mit dem Abstieg", sagte Verteidiger Dominik Tiffels bei MagentaSport. Der Letzte der Vorrunde steigt in diesem Jahr in die DEL2 ab. Die Pinguine hatten für den Fall aber bereits angekündigt, es mit einer Klage zu versuchen. Der klub werde "damit argumentieren, dass es ein unfairer Wettbewerb gewesen ist", hatte Geschäftsführer Sergej Saweljew zuletzt dem Fachmagazin "Eishockey News" gesagt.

Wegen der Coronavirus-Pandemie waren etliche DEL-Spiele ausgefallen, von denen nicht alle bis zum Ende der Hauptrunde am 3. April nachgeholt werden können. Am Ende entscheidet daher der Punktequotient über das Abschneiden der Teams. Allerdings gehören die Pinguine zu den Teams, die alle ihrer geplanten 56 Vorrundenpartien auch spielen dürften.

Nach 50 Spielen liegt der Vorletzte Schwenningen mit einem Quotienten von 1,18 bereits sechs Zähler vor Krefeld (1,06). Der Drittletzte Iserlohn (1,26) als direkter Konkurrent gewann zudem am Mittwoch gegen Titelkandidat Adler Mannheim 6:3 (2:2, 1:1, 3:0).

Siebter Sieg für München aus den vergangenen acht Spielen

Der EHC Red Bull München fuhr den siebten Sieg aus den vergangenen acht Spielen ein. Das Team von Trainer Don Jackson entschied das bayerische Derby gegen die Nürnberg Ice Tigers mit 4:1 für sich und untermauerte den dritten Rang.

Die Straubing Tigers befinden sich nach einem 4:2 gegen die Düsseldorfer EG weiter auf Play-off-Kurs, die Iserlohn Roosters entledigten sich dank eines 6:3 über die Adler Mannheim den größten Abstiegssorgen. Die Fischtown Pinguins Bremerhaven unterlagen den Bietigheim Steelers mit 1:2 nach Penaltyschießen.

Berlin knackt 100-Punkte-Marke

Berlins Zach Boychuk (l.) gegen Ingolstadts Frederik Storm IMAGO/Eibner

Berlin musste mit dem 2:3 nach Penaltyschießen die zweite Niederlage in Folge hinnehmen. Erst am Sonntag hatten die Eisbären mit 2:3 bei der Düsseldorfer EG verloren. Durch den einen Zähler hat der deutsche Meister aber nach 49 Partien die Marke von 100 Punkten geknackt.

Dabei wähnten sich die Ingolstädter in der Arena am Berliner Ostbahnhof bereits auf der Siegerstraße: Chris Bourque (18.) und Justin Feser (33.) schossen eine 2:0-Führung heraus, die bis in das dritte Drittel hinein Bestand hatte. Dann aber glichen Dominik Bokk (47.) und Zach Boychuck (54.) für die Hauptstädter aus. Weder in der regulären Spielzeit noch in der Overtime gelang einem der beiden Teams ein Tor, sodass die Partie im Penaltyschießen entschieden werden musste. Dort hatten die Oberbayern die besseren Nerven, David Warsofsky verwandelte den entscheidenden Penalty.

Kölner Haie mit wichtigem Sieg

Einen wichtigen Sieg im Kampf um die Pre-Play-offs feierten die Kölner Haie mit dem 2:1 in der Overtime bei den Augsburger Panther. In der regulären Spielzeit traf Mark Olver (16.) für die Domstädter sowie Magnus Eisenmenger (27.) für die Fuggerstädter. Bis zum Ende der regulären Spielzeit passierte nichts mehr. In der anschließenden Overtime war es dann Maxi Kammerer (64.), der die Haie jubeln ließ.

Adler souverän

Dagegen feierten die Adler Mannheim einen souveränen 4:0-Erfolg gegen die Schwenninger Wild Wings. Allerdings war die Partie über weite Strecken ausgeglichener, als es das Ergebnis ausdrückt. Nigel Dawes brachte die Mannheimer zwar in der 25. Minute in Überzahl in Führung. Schwenningen wehrte sich aber bis in das Schlussdrittel hinein nach Kräften, erst Tim Wohlgemuth (50.), Ruslan Iskhakov (54.) und Andrew Desjardins (55.) schraubten in der Schlussphase der Partie das Ergebnis nach oben. Durch den Sieg festigten die Adler Rang vier, der im Play-off-Viertelfinale das Heimrecht bedeuten würde.