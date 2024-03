Niederlage gegen Nürnberg II: Buchbach schießt sich auf den Schiedsrichter ein

Der TSV Buchbach ist gegen den 1. FC Nürnberg II leer ausgegangen und nimmt neben all der Selbstkritik auch die Ansetzung des unerfahrenen Schiedsrichters unter die Lupe.

Keine Punkte, aber wenigstens kaum Boden auf die Konkurrenten Memmingen und Bamberg verloren - der Rückschlag des TSV Buchbach bei der 1:3-Niederlage am Freitag gegen den 1. FC Nürnberg II ist aus Sicht der Rot-Weißen schmerzlich, aber die Chancen auf den unteren Relegationsplatz der Regionalliga Bayern sind weiter intakt.

Der kleine Club hatte unter dem neuen LED-Flutlicht der SMR-Arena vor allem in der ersten Hälfte den besseren Durchblick, spielte konstruktiver in die Spitze, wirkte zielstrebiger und selbstbewusster. "Wir waren zu verhalten, waren zu ängstlich" bemängelte Buchbachs Co-Trainer Yüksel Acipinar die Leistung bis Pause. Zwar gelang es den Hausherren bis auf wenige Ausnahmen den Gegner dank Fünferkette und intensiver Laufarbeit vom Tor fern zu halten, vorne waren die beiden Angreifer Sammy Ammari und Tobias Stoßberger aber viel zu sehr auf sich allein gestellt. Die Balance zwischen einer funktionierenden Defensive und eigener Schlagkraft fehlte, wie schon beim 1:1 in Würzburg.

Wenig verwunderlich auch, dass sich die spielstarke Nürnberger Mannschaft beide Treffer im ersten Abschnitt aus Aktionen im Zentrum erarbeiten konnte: War beim Steckpass zum 0:1 von Simon Joachims in der 37. Minute auf Malick Sanogo alles sauber, so monierten die Buchbacher beim 0:2 durch den 19. Saisontreffer von Julian Kania (44.), der vorher schon mal bei einem Freistoß den Pfosten getroffen hatte, ein Foulspiel an Ammari, ehe Joachims erneut als genialer Passgeber in Erscheinung trat.

Der Schiri hat uns schön verarscht. Buchbachs Torwart Felix Junghan

"Ich habe schon wieder, wie schon beim Spiel gegen Bamberg, als wir auch einen in der Regionalliga sehr unerfahrenen Schiedsrichter hatten, viele Stimmen von außen gehört, aber ich sage dazu nichts in der Öffentlichkeit, sonst verbrenne ich mir den Mund", kommentierte Trainer Aleksandro Petrovic den zweiten Nürnberger Treffer und zwei Szenen nach der Pause, als die Buchbacher nach Aktionen gegen Joker Tobias Sztaf Elfmeter forderten. Direkter war da schon Keeper Felix Junghan: "Der Schiri hat uns schön verarscht." Und auch Kapitän Philipp Walter, der kürzlich bis Juni 2026 verlängert hat, befand: "Bei uns geht es um viel, da muss man die Ansetzung eines so jungen Schiris schon hinterfragen."

Das Schlusslicht, das mit nur einem einzigen Punkt die Rote Laterne losgeworden wäre, war mit Viererkette nach der Pause deutlich zwingender, aber auch hinten anfälliger. "Wir wussten, dass Buchbach nach der Pause kommen würde, da haben die Buchbacher auch versucht Fußball zu spielen, am Ende wurde es dann noch hektisch, weil wir die Entscheidung vorher verpasst haben", sprach Nürnbergs Trainer Andreas Wolf dennoch von einem "verdienten Dreier", der allerdings nach dem Treffer von Winter-Zugang Daniel Gaedke (90.) am seidenen Faden hing. Mit etwas Glück wäre den Hausherren tatsächlich fast noch der zweite Treffer gelungen, so aber entschied ein Kontertreffer von Daniel Forkel die Partie tief in der Nachspielzeit endgültig.