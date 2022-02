Niederlage gegen Kanada: Eine Frage der Präzision

Nach einem Punkt und einem Tor aus zwei Partien hält sich der Optimismus bei den DFB-Frauen in Grenzen. Als größtes Manko kristallisierte sich bei einigen Akteurinnen das Thema Präzision heraus.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ist etwas ratlos. imago images/Action Plus

Die Bundestrainerin war etwas ratlos. "Wir haben verloren und ich weiß noch nicht ganz genau, warum", sagte Martina Voss-Tecklenburg nach der 0:1-Niederlage am Sonntagabend gegen Kanada. Es war das zweite Partie des DFB-Teams beim Arnold Clark Cup, die erste endete am Donnerstag 1:1 gegen Spanien. Ein Punkt, ein Tor - eine Bilanz, die keine Jubelstürme hervorruft.

Das Thema Präzision

Aber zumindest am Sonntag dürfte klar gewesen sein, warum die deutsche Mannschaft nicht überzeugen konnte gegen den Olympiasieger aus Übersee. „Uns fehlte die Präzision", brachte Mittelfeldspielerin Sara Däbritz von Paris Saint Germain das größte Manko des deutschen Spiels treffend auf den Punkt. Auch der Bundestrainerin dürfte das nicht entgangen sein. "Das Thema Präzision beschäftigt uns schon länger", erzählte Joti Chatzialexiou, der Sportliche Leiter Nationalmannschaften beim DFB. Unzählige Fehlpässe und Abstimmungsprobleme machten die mitunter ordentlichen Ansätze gegen Kanada immer wieder zunichte. Bedingt auch dadurch, dass Voss-Tecklenburg das spielende Personal noch mal kräftig durchmischte. Ein Schachzug, der nicht aufging. Aber die Bundestrainerin wollte die nach 14 Absagen ohnehin nicht mehr reichlich zur Verfügung stehenden Spitzenkräfte ihres Kaders zunächst schonen. Da mag die Vernunft dem Erfolg durchaus im Wege stehen, denn "der Wind ist bei diesem Turnier etwas rauer", sagt Chatzialexiou.

Bei der EM kommt es darauf an, wie wir mit dem Druck umgehen können. Joti Chatzialexiou

Deutlich wurde am Sonntag eben auch, dass sich nicht alle Spielerinnen des aktuellen Kaders Hoffnungen auf eine Nominierung für die EM im Juli machen sollten. "Wir haben viele gute junge Spielerinnen", weiß Chatzialexiou. Aber: "Bei der EM kommt es darauf an, wie wir mit dem Druck umgehen können." Insofern wird es schon wichtig sein, dass "Key-Playerinnen" wie Alexandra Popp, Marina Hegering, Svenja Huth oder Dzsenifer Marozsan wieder zur Verfügung stehen.

Spanierinnen "das kompletteste Team der Welt"

Schon das erste EM-Gruppenspiel am 8. Juli gegen Dänemark dürfte wegweisend sein. Danach warten schon wieder die Spanierinnen auf die deutsche Mannschaft. "Das kompletteste Team der Welt", wie es Voss-Tecklenburg formuliert. "Sie haben eine andere Ruhe am Ball", hat Chatzialexiou registriert.

Vorerst steht aber das Spiel gegen Gastgeber England auf dem Programm. Am Mittwoch (20.30 Uhr) trifft die deutsche Mannschaft auf das Gastgeberland des Arnold Clark Cups. "Wir müssen von der ersten Minute an konzentriert sein, damit wir nicht überlaufen werden", fordert Stürmerin Nicole Anyomi von Eintracht Frankfurt. "Gegen England dürfen wir uns nicht so viele Fehlpässe erlauben, wenn wir gewinnen wollen."