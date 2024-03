Niederlage beim TVB Stuttgart tut Bergischem HC "einfach unfassbar weh"

Nach der zehnten Niederlage in Serie wird es um die Handballer des Bergischen HC immer dunkler. Auch beim TVB Stuttgart konnten sich die Gäste einfach kein neues Leben im Abstiegskampf der Handball Bundesliga einhauchen. BHC-Coach Jamal Naji will immer noch nicht aufgeben.

"Das Spiel ist für uns immens wichtig", hatte Djibril M´Bengue vor dem Spiel bei seinem Ex-Club aus Stuttgart klargestellt, und ausgeführt: "Wir können nicht nur zwei Punkte sammeln, sondern eine Mannschaft von unten weiter mit in den Abstiegskampf ziehen." Gelungen ist das am Ende nicht. Der BHC unterlag mit 26:27 (11:11).

Dabei ging alles so gut los. Christopher Rudeck parierte die ersten drei Würfe aus dem Feld, dazu provozierte die BHC-Abwehr Stuttgarter Ballverluste und kompensierte damit sogar die nicht immer hohe Effizienz des eigenen Positionsangriffs. 5:1 führten die Gäste, als die Schwaben ihre erste Auszeit nahmen.

Danach hatten die Gäste zwar weiter den Torwartvorteil, kamen jedoch offensiv immer weiter ins Stocken. Stuttgart holte auf, machte aus einem 9:11 noch ein 11:11, das gleichzeitig den Pausenstand darstellte. TVB-Coach Michael Schweikardt unterstrich: "Wichtig war dann, dass wir uns in der ersten Halbzeit noch reinkämpfen konnten - vor allem über eine gute Defensivarbeit. Im Angriff waren wir weiter fehleranfällig. Dabei sollte man allerdings auch nicht außer Acht lassen, was für ein Druck auch auf den Spielern lag."

Die Gäste brechen ein

In der zweiten Halbzeit legten beide Mannschaften dann offensiv zu. Defensiv gab es dementsprechend den Leistungsabfall. "Somit haben wir unter dem Strich zwei unterschiedliche Halbzeiten gespielt", wusste auch Jamal Naji. Seine Mannschaft geriet derweil früh nach dem Seitenwechsel ins Hintertreffen, Peter Johannesson brachte die Bergischen mit ein paar Paraden wieder zum Ausgleich.

Aber Stuttgart hat jetzt Lösungen. "Kai Häfner und Adam Lönn, die beide in den ersten 30 Minuten noch ihre Probleme hatten, reißen das Ding dann um und gehen immer wieder voran", analysierte Schweikardt. Seine Mannschaft setzte sich nach einer knappen Phase auf 26:22 ab.

Drei Blitz-Treffer durch Noah Beyer, zwei Mal aus dem Spiel, ein Mal von der Linie, sorgten aber doch noch einmal für Dramatik in der Porsche- Arena. Die Gastgeber behielten die Nerven, trafen 30 Sekunden vor Schluss zum 27:25 und jubelten nach Djibril M'Bengues Schlusspunkt über den Sieg. "Das darf natürlich gerne souveräner sein, aber am Ende zählt nur der Sieg", so Schweikardt über die letzten Minuten.

Kai Häfner freute sich über den knappen Sieg. Der Linkshänder analysierte auf der Vereinswebsite: "War ein absoluter Krimi zum Schluss, aber die zwei Punkte haben wir, da sind wir sehr glücklich. Wir sind sehr, sehr schlecht ins Spiel gekommen und dass wir uns da so zurück kämpfen, Hut ab an die Mannschaft. Ein ganz großes Lob. Heute Abend können wir die zwei Punkte genießen.“

"Wir sind noch nicht tot"

Für die Gäste war es der erneute schwere Rückschlag - der irgendwie zu einer Art Dauergefühl beim BHC geworden ist. Knappe Niederlagen haben bei der Naji-Truppe in dieser Saison eine lange Tradition. 30:31 gegen Eisenach. 27:28 gegen Balingen. 27:28 gegen Erlangen. 29:31 gegen die Löwen. Und jetzt das 26:27 gegen Stuttgart. Ausgerechnet die Mannschaft, gegen die man als letztes gewinnen konnte. Anfang Dezember.

Trainer Jamal Naji, zu dem sich der BHC vor einigen Wochen klar bekannte, macht das, was er seit Wochen macht. Unterstreichen, dass es noch nicht vorbei ist. Dass viel Gutes dabei war. Dass er noch Hoffnung hat. "Wir haben trotzdem unheimlich viel investiert und gekämpft. Daher tut die Niederlage einfach unfassbar weh", konstatierte Naji auf der Pressekonferenz in Stuttgart.

Abzuschreiben ist der BHC auf jeden Fall noch nicht. Die nächsten vier Spiele werden eine Antwort liefern, ob die Spielgemeinschaft aus Wuppertal und Solingen noch zu retten ist. Sollte auch die Partie gegen Eisenach verloren gehen, müssten die Löwen fünf Punkte aufholen, um noch in der Liga zu bleiben. Sollten sie gewinnen, wäre es noch einer. Und mit Balingen, den Löwen und Erlangen folgen machbare Aufgaben.

Jamal Naji hat nun eineinhalb Wochen mit seiner Mannschaft, um sich auf den großen Abstiegsshowdown vorzubereiten. "Wir haben jetzt das erste Mal genug Zeit, um uns vorzubereiten auf einen Gegner", stellte Naji klar, vorher hatte er im Hinblick auf die Spielerfitness gesagt: "Viele Spieler sind stehend K. O." Dabei hat der BHC 14 Tage Zeit zwischen den Partien gegen Gummersbach und den SC Magdeburg gehabt. Viele Spieler waren in dieser Zeit nicht mit ihren Nationalmannschaften unterwegs, konnten also trainieren.

Gegen den SCM lief es allerdings auch gut. Über weite Strecken hielten die Bergischen mit, verloren am Ende nur mit drei Toren. Naji unterstrich besonders eine Sache: "Wichtig für uns: Wir sind noch nicht tot." Und wie um es sich selbst glaubhafter zu machen, wiederholte der BHC-Coach nochmal: "Wir sind noch nicht tot. Das ist wichtig."

