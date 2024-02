Niederländischer Spitzenverein mit Insolvenz

Die Betriebsgesellschaft des niederländischen Spitzenklubs Limburg Lions hat Insolvenz angemeldet. Dies sei das Ergebnis aufgrund einer schwierigen finanziellen Situation.

Der Finanzdruck sei zu groß geworden, nachdem die Spielbetriebsgesellschaft ein Gerichtsverfahren gegen Ex-Spieler Joao Ramos verloren hatte. Neben den Gerichtskosten müsste man auch 50.000 Euro zahlen. Diese Entwicklung hat zu der unvermeidlichen Entscheidung geführt, die Insolvenz anzumelden.

Am Spielbetrieb der internationalen BENE-League will man weiterhin teilnehmen. Das Heimspiel gegen Aalsmeer soll wie geplant am Sonntag durchgeführt werden. Aktuell belegen die Lions Rang 3 hinter Achilles Bocholt und HC Vise BM. Im Pokalviertelfinale konnte man unter der Woche nocht mit 39:28 gegen Hurry Up gewinnen.

Der Klub entstand 2008 durch die Fusion der ersten Mannschaften von HV Sittardia Sittard, V & L Geleen und HV BFC aus Beek. Zweimal konnte man seitdem die BENE-League, viermal die niederländische Meisterschaft und dreimal den niederländischen Pokal gewinnen. Auch im Supercup triumphierte man dreimal.