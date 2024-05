Niederländische Nationalspielerin verlässt Union Halle-Neustadt

Vor dem letzten Heimspiel der Saison am Samstag müssen die Wildcats vom SV Union Halle-Neustadt einen weiteren Abgang bekannt geben. Der Vertrag mit Rückraumspielerin Maxime Kretschmer wir zum Saisonende auslaufen.

Die Niederländerin, welche sich als Maxime Struijs einen Namen in der Frauenhand- ball-Szene gemacht hat, heiratete am 2. Mai dieses Jahres Außenspieler Finn Kretschmer vom VfL Lübeck-Schwartau.

Ausgebildet beim VOC Amsterdam und ein Jahr bei Venus Nieuwegein spielt die Rückraumspielerin bereits seit 2014 in Deutschland, zunächst bei den Trierer Miezen (2014/15) und dann drei Jahre für Frisch Auf Göppingen (2015-18), ehe sie dann über Bad Wildungen 2022 nach Halle-Neustadt kam.

Größere Spielanteile hat die Niederländerin in der Saison 2022/2023 absolviert und war dort am Ziel Klassenerhalt in der 1. Bundesliga beteiligt. Mit den Niederlanden konnte sich an der Handball-EM 2022 teilnehmen, kam dort bislang auf 11 A-Länderspiele und 9 Tore für den NHV.

In der laufenden Spielserie konnte sie aus gesundheitlichen Gründen nur in drei Spielen mit Kurzein- sätzen ihr Team unterstützen. "Maxime hatte gerade in der aktuellen Saison keine einfache Zeit. Ich danke ihr für ihren Einsatz im Trikot der Wildcats und wünsche ihr vor allem gesund- heitlich und privat alles Gute", so Sportdirektor Jan-Henning Himborn, der ebenfalls den Club verlässt und künftig für die HSG Blomberg-Lippe arbeitet.

Bereits im Vorfeld waren die Abgänge von Edita Nukovic (HSG Bensheim/Auerbach), Lotta Woch, Cecilie Woller und Helena Mikkelsen (alle Ziel unbekannt) klar. Mit Viktoria Marksteiner (SC Ferlach/AUT), Tina Wagenlader (Füchse Berlin), Lea Gruber (Kristiandstad HK/SWE) und Laura Penzes (Vasas Budapest/HUN) stehen vier Neuzugänge fest.