Niederländerin Ailly Luciano hilft Traditionsverein im Abstiegskampf

Die ehemalige niederländische Nationalspielerin Ailly (Jurswaiilly) Luciano gibt kurz vor dem Saisonende in ihrem Heimatland noch einmal ein Comeback.

"Wir haben dieses Jahr eine schwierige Saison und mit einer Reihe von Verletzungen und abwesenden Spielerinnen sind wir sehr knapp an Personal. Wir haben beschlossen, uns außerhalb der Vereinsgrenzen umzusehen, um zu sehen, wer unsere Mädchen und unseren Verein unterstützen kann und will. Wir hatten schon vorher über den Vorstand Kontakt zu Luciano, und die Tatsache, dass sie uns jetzt helfen will, ist wirklich großartig", so Volendams Vorstandsmitglied Jenny Hoogland.

Die 33-Jährige Rechtsaußen hilft beim abstiegsbedrohten Erstligisten Garage Kil/Volendam aus. Bis 2011 spielte die aus Willemstad (Curacao) stammende Linkshänderin zunächst beim HV Quintus aus Kwintsheul, ehe sie dann der französische Topclub HB Metz unter Vertrag nahm.

Nach sechs Meisterschaften, drei Pokalsiegen und einem Ligapokalsieg beendete sie 2021 bei den Lothringerinnen ihre Karriere. Größte Erfolge im Nationaltrikot war die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2016, wo die Niederlande das Halbfinale erreichten.

"Ich stehe schon seit Jahren mit Volendam in Kontakt. Sie haben mich gefragt, ob ich helfen möchte, und ich habe zugesagt. Es ist toll, wieder auf dem Platz zu stehen. Das ist auch gut so, denn nach dem Spiel bei E&O muss ich direkt nach Metz zu einem Legenden-Spiel in Metz", erklärt Luciano in einer Vereinsmitteilung. "Es wird für mich etwas gewöhnungsbedürftig sein und ich bin nicht mehr die Jüngste, aber ich werde natürlich alles tun, damit es ein Erfolg wird."

In der Abstiegsrunde sind Volendam und E&O Emmen aktuell mit lediglich 4 Pluspunkten gleichauf, einen Zähler besser ist der PSV Eindhoven. Volendam spielt noch in eigener Halle gegen PSV (04.05.) und eine Woche später dann in Emmen (11.05.). Schon vier bzw. fünf Zähler enteilt ist Boer'n Trots Kaas/DSVD Deurningen, Spitzenreiter der Abstiegsrunde.

