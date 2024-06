Niederländer de Jong verpasst die EM

Einer ihrer bekanntesten Spieler wird den Niederlanden bei der Europameisterschaft fehlen. Barcelona-Profi de Jong wird nach seiner Knöchelverletzung nicht mehr rechtzeitig fit.

Nach den beiden 4:0-Siegen gegen Kanada und Island in den vergangenen Tagen hat die niederländische Nationalmannschaft alle Weichen für ein erfolgreiches Turnier gestellt. Doch nun beklagt die Elftal kurz vor dem Beginn der EM einen prominenten Ausfall. Mittelfeldspieler Frenkie de Jong vom FC Barcelona wird das Turnier in Deutschland wegen einer Knöchelverletzung verpassen. Das bestätigte der niederländische Verband KNVB am Montagabend nach der Partie gegen Island.

De Jong selbst schrieb bei Instagram: "Ich bin traurig und enttäuscht. Leider braucht mein Knöchel mehr Zeit. Es wäre eine große Ehre gewesen, mein Land zu vertreten. Aber jetzt werde ich das Team von der Seitenlinie aus unterstützen." Der 27-Jährige hatte sich die Verletzung bereits im April im Topspiel der spanischen Liga gegen Real Madrid zugezogen. Nach der Teilnahme an der Europameisterschaft 2020 und der Weltmeisterschaft 2022 ist das nun das erste große Turnier, auf welches der Mittelfeldmann verzichten muss.