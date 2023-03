Niederberger vs. Strahlmeier und ein Duell der Systeme

Am Freitagabend startet in den DEL-Play-offs das Halbfinale, gesucht werden die beiden Finalisten, die am Ende den Meister 2023 unter sich ausmachen. Eine Vorschau ...

EHC Red Bull München (1.) - Grizzlys Wolfsburg (5.)

Die Ausgangslage: Bremerhaven schockte den souveränen Hauptrundenersten aus München im Viertelfinale mit einer 2:0-Führung, doch der Favorit wurde am Ende seiner Rolle gerecht, bewahrte Ruhe und brachte sich mit vier Siegen in Folge letztlich wie erwartet unter die letzten Vier. Die Grizzlys machten es derweil ganz spannend. Nach 2:3-Serienrückstand und 2:3-Rückstand in Spiel sechs bis in die 57. Minute, mit dem Aus vor Augen, drehte Wolfsburg nicht nur Spiel sechs zu Hause (4:3 OT), sondern gewann am Mittwoch schließlich auch noch das 19. Spiel sieben der DEL-Geschichte in Straubing mit 3:1. Schon zum zehnten Mal stehen die Niedersachsen nunmehr im Semifinale.

Das Personal: Während bei München Meistercoach Don Jackson aus dem Vollen schöpfen kann, fehlten bei Wolfsburg neben Ryan Button (Saisonende) mit Janik Möser und Armin Wurm zuletzt zwei weitere deutsche Verteidiger angeschlagen. Gleiches gilt für Lucas Dumont im Sturm. Grizzlys-Trainer Mike Stewart setzte zum Ende der Viertelfinalserie so auch weitgehend nur drei Reihen ein.

Die Hauptrunde: Alle vier Spiele gingen an die Oberbayern, zunächst beide Partien in Wolfsburg im Oktober (5:1) und Anfang Dezember (6:5 n.P.) - und dann auch die beiden Heimspiele in München Ende Dezember (4:2) und Mitte Februar (2:1 OT).

Play-off-Historie: Zum fünften Mal treffen beide Teams aufeinander. 2015 beförderte Wolfsburg die Münchner im Viertelfinale per "Sweep" mit 4:0 aus dem Rennen. Die Revanche folgte ein Jahr später im Finale, als München ebenfalls mit 4:0 zu seinem DEL-Titel stürmte. Nur ein Jahr später stand man sich erneut im Endspiel gegenüber, wieder wurde es beim 4:1 am Ende eine klare Sache für den Klub aus der bayerischen Hauptstadt. Das letzte Play-off-Duell liegt erst ein Jahr zurück: An gleicher Stelle im Halbfinale 2022 gewann München - im Format "Best-of-5" - glatt mit 3:0.

Fazit: Viel spricht nicht für die Grizzlys, die die letzten sieben Pflichtspiele gegen München allesamt verloren. Gegen die tief und exzellent besetzten Oberbayern müsste Wolfsburgs Dustin Strahlmeier das Duell der deutschen Nationalkeeper mit Mathias Niederberger schon klar gewinnen, um den Niedersachsen eine Chance auf das Weiterkommen zu geben.

ERC Ingolstadt (2.) - Adler Mannheim (3.)

Die Ausgangslage: Ingolstadt zog trotz einer intensiven Serie mit gleich drei Spielen, die in die Overtime gingen, gegen die Düsseldorfer EG am Ende recht glatt mit 4:1 in Halbfinale ein und hatte damit die längste Pause der vier Halbfinalteilnehmer. Spannender verlief die Serie der Adler gegen die Kölner Haie. Denn die ersten vier Spiele gewann allesamt das Auswärtsteam, sodass Mannheim zunächst zweimal zurücklag, ehe der Heimsieg in Spiel fünf zum Grundstein für das Weiterkommen geriet (4:2).

Das Personal: Bis auf Verteidiger Ben Marshall (weiter verletzt) hat sich die Personalsituation bei den Ingolstädtern entspannt. Bei den Adlern konnten mit Jordan Szwarz und Nigel Dawes zwei enorm wichtige Importspieler verletzungsbedingt noch nicht mitwirken, könnten aber womöglich noch in den Play-offs zurückkehren. Die große Überraschung in Mannheim war Nummer-zwei-Keeper Arno Tiefensee, der schon in Spiel eins für den verletzten Felix Brückmann einspringen musste und fortan starke Leistungen zeigte.

Die Hauptrunde: Nur der erste Vergleich im Oktober 2022 in Mannheim ging an die Schanzer (5:3). Die anderen drei Partien gewannen die Adler, im November und Februar in Ingolstadt (5:2, 2:1 OT), ebenso zuletzt zu Hause am 3. März mit 6:3.

Play-off-Historie: Zum vierten Mal treffen beide Teams in den Play-offs aufeinander, auch hier dominierten bislang die Kurpfälzer. Den ersten Vergleich gewannen die Adler im Halbfinale 2012 mit 3:1. 2015 standen sich beide Klub sogar erst im Finale gegenüber, nach 2:1-Serienführung Ingolstadts drehte Mannheim damals auf und holte sich mit drei Siegen in Folge mit 4:2 den Titel. Das jüngste Aufeinandertreffen 2018 im Viertelfinale ging - trotz enger Spiele - mit 4:1 unter dem Strich deutlich an die Adler.

Fazit: Nur vier Punkte trennten beide Teams in der Hauptrunde. Dennoch stehen die Kontrahenten für unterschiedliche Spielstile und Systeme. Ingolstadt spielt sehr schnelles, modernes Offensiveishockey mit frühem Forechecking. Mannheim steht eher für Wucht, Physis und defensive Disziplin - natürlich dennoch mit für DEL-Verhältnisse herausragenden Einzelkönnern. Gelingt es Tiefensee, seine Form zu halten und seinen Vorderleuten, die Ingolstädter Offensive nachhaltig einzudämmen, ist das Finale für die Adler drin. Doch das wird gegen den hochkarätig besetzten Angriff der Oberbayern, der aus der laufstarken Defensive viel Unterstützung erhält, kein leichtes Unterfangen.