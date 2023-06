Nie wieder FIFA? Mirza Jahic empfindet "pure Leere"

Mirza Jahic ist in seinem Leben Vieles gewesen: eSportler, Autor, Trainer, Streamer. Dabei begleitete ihn stets die FIFA-Reihe von EA SPORTS. Mit FIFA 23 hat er damit jedoch abgeschlossen. Eine endgültige Entscheidung?

Fünffacher österreichischer und zweifacher deutscher Meister ist Mirza Jahic in seiner Zeit als aktiver FIFA-eSportler geworden. Frühzeitig baute er sich zudem ein Standbein als FIFA-Streamer auf, etablierte sich als Coach und schrieb einen Guide zum Einstieg in den eSport. Wenn sich also einer mit FIFA auskennt, dann der ehemalige Spieler von SK Gaming. Nun ist das Kapitel FIFA für ihn aber beendet - und das womöglich für immer.

"Ich habe beschlossen, ab heute kein FIFA 23 mehr zu spielen und zu streamen", leitet Jahic sein umfassendes Twitter-Statement ein, in dem er den Schritt als "unvermeidlich" beschreibt. "Ich kann und möchte dieses Game nicht mehr zocken."

Das ist hier kein: 'Ich höre auf mit FIFA 23 und wenn EA SPORTS FC kommt, leg ich wieder los'. Mirza Jahic über seinen FIFA-Abschied

Eine Entscheidung, die final sein und über den aktuellen Ableger hinaus gehen könnte, wie Jahic in einem ersten Auftritt auf Twitch nach seinem Statement verriet. "Das ist hier kein: 'Ich höre auf mit FIFA 23 und wenn EA SPORTS FC kommt, leg ich wieder los'. Es ist innerlich wie eine Art Abschluss eines Kapitels, das schon seit Jahren in diese Richtung ging."

Zwar wolle er den Beginn der neuen EA-SPORTS-Ära anspielen, Vorfreude empfände allerdings keine. "Ich werde es ausprobieren. Ich würde euch anlügen, wenn ich nein sage. Ich werde es ausprobieren. Mit einer gewissen Distanz."

Die Geschichte hat sich auserzählt

Die Gründe für sein FIFA-23-Ende sind dabei naheliegend. So seien keine Tutorials mehr vonnöten, die zu Jahics großer Stärke und seinen Kerninhalten zählen. "Ich kann euch mit FIFA nichts mehr Neues geben. Alles wurde erzählt, alle Tutorials aufgezeichnet und sämtlicher Inhalt ist mehrfach auf YouTube zu finden", bringt er es auf den Punkt.

Hinsichtlich des endgültig anmutenden Bruchs mit der Reihe lässt Jahic etwas tiefer blicken: "Momentan frage ich mich immer, was ich hier eigentlich tue, sobald ich erneut FIFA anwerfe. Es fühlt sich wie ein leerer Automatismus an, ohne jeglichen Bezug." Wo Jahic für andere Spiele und Aktivitäten brenne, "empfinde ich pure Leere" für FIFA 23. Das Spiel sei somit "nicht mehr mein Weg".

Nach zwei Monaten war es einfach wieder der gleiche scheiß Müll, der es immer war. Mirza Jahic über das Gameplay in FIFA 23

Damit meint er explizit auch den eSport. So habe er aus einem Gefühl heraus in FIFA 23 einen "letzten Anlauf" unternommen. Dieser sei aber "in Wahrheit" nicht mehr als "ein Versuch, an etwas festzuhalten, was ohnehin schon verloren ist". Abgeschreckt habe Jahic besonders das Gameplay. "Nach zwei Monaten war es einfach wieder der gleiche scheiß Müll, der es immer war." Auch sein neuer Road-to-Glory-Ansatz, also eine Ultimate-Team-Saison ohne Echtgeldinvestment, konnte darüber nicht hinwegtäuschen.

Jahic bleibt als Streamer erhalten

Deshalb nehme er den "großen Schritt aus der Komfortzone" in Kauf, den die Aufgabe seines zentralen inhaltlichen Standbeins unweigerlich bedeutet. Auf das Streamen wolle er aber nicht generell verzichten, wie er klarmachte: "Was ich zu FIFA geschrieben habe, hat nichts mit dem Streamen an sich zu tun."

Bleibt Jahic der Streaming-Szene somit erhalten, scheint sein Abschied als FIFA-Creator indes wohlüberlegt und wirkt endgültig. Der deutschen FIFA-eSport-Landschaft würde damit ein echtes Urgestein verloren gehen.