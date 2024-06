Nie wieder 24? Aalborg sperrt Hansen-Trikotnummer

Zum zweiten Mal in der Geschichte sperrt Aalborg Håndbold eine Trikotnummer. Nach der 10 von Linksaußen Håvard Tvedten 2016 wird auch Mikkel Hansens Trikotnummer 24 in Zukunft nicht mehr vergeben - mit zwei Ausnahmen.

Ein Aalborg-Trikot mit der Nummer 24 wird in Zukunft nur noch an zwei ausgewählte Personen vergeben. Sascha Klahn

"Wir können uns nicht vorstellen, dass andere Spieler die Nummer 24 bei Aalborg Handball tragen. Deshalb ist die Trikotnummer 24 in Aalborg derzeit geschützt", verkündete Geschäftsführer Jan Larsen im Rahmen eines Abschiedsempfang am Dienstag in Aalborg.

Das bedeutet, dass die Nummer 24 an keinen anderen Spieler im Aalborg-Trikot vergeben wird. Doch es gibt zwei Ausnahmen: "Es gibt nur zwei Spieler, die die Nummer 24 tragen dürfen und das sind seine beiden Söhne Eddie Max und Vince", verrät Larsen.

"Mikkel ist jemand, der seit vielen Jahren viele Kinder und Familien mit seinem Spiel in seinen Bann gezogen hat. Ich war unglaublich stolz darauf, an seiner Seite zu stehen", erzählte Teamkollege Niklas Landin dem dänischen Fernsehsender TV2.

Gemeinsam standen Hansen und Landin sowohl in Aalborg als auch bei GOG Håndbold auf der Platte und haben Seite an Seite außerdem viele Länderspiele absolviert. "Ich glaube, wir müssen uns überlegen, wer am lautesten schreit, denn in der nächsten Saison wird es sehr ruhig werden. Mikkel konnte das schon immer gut, und manchmal ist es schön, wenn man mit nur einem Ohr hören kann", ergänzt Landin mit einem Grinsen.

» Die große Karriere von Mikkel Hansen

Mikkel Hansen kehrte im Sommer 2022 nach Dänemark und zu Aalborg Håndbold zurück, nachdem er 10 Jahre lang beim französischen Top-Klub Paris Saint-Germain gespielt hatte. Zuvor war er auch für GOG, FC Barcelona und AG København aktiv. Für Aalborg Håndbold kam er in 81 Spielen zum Einsatz und erzielte dabei 418 Tore. In der Nationalmannschaft waren es bisher 266 Spiele und 1.350 Tore. Dazu kommen einige Olympia-, WM- und EM-Goldmedaillen.

» "Freue mich auf neues Leben": Mikkel Hansen bereit für Zukunft

Neben Mikkel Hansen verabschiedete sich Aalborg Handball auch von Jesper Nielsen, Benjamin Jakobsen und dem langjährigen Cheftrainer Stefan Madsen.