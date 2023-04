"Nie unser Anspruch": DFB-Elf enttäuscht gegen Brasilien

Die 1:2-Niederlage im Testspiel gegen Brasilien zeigte deutlich, was den DFB-Frauen noch zur WM-Form fehlt. Martina Voss-Tecklenburg kündigte umfassende Analysen an.

Physische Stärke, Mentalität, Schnelligkeit und Zweikampfhärte: Die Basilianerinnen zeigten bei der 1:2-Niederlage der DFB-Frauen, was Deutschland über weite Strecken vermissen ließ. Nach der Partie waren sich alle Beteiligten einig: "Wir sind gewarnt, dass wir Spiele auf diesem Niveau nicht mit 80 oder 90 Prozent gewinnen", so Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg.

In der Anfangsviertelstunde kam Deutschland gegen hoch pressende und früh anlaufende Brasilianerinnen kaum ins Spiel. Doch genau so hatte die DFB-Elf den Gegner eigentlich auch erwartet. "Warum es in den ersten Minuten nicht klappt und wir nicht in die Zweikämpfe kommen, unsauber spielen und zu viele Kontakte nehmen, kann ich nicht erklären", so Verteidigerin Sara Doorsoun. Für die Bundestrainerin war ihre Mannschaft "gefühlt gar nicht auf dem Platz".

"Nie unser Anspruch"

Das frühe erste Gegentor und der anschließende Treffer nach einer Ecke sorgte früh für Ernüchterung bei der Nationalmannschaft und den über 32.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in Nürnberg. "Wir sind uns alle einig, dass es in der Passqualität, aber auch im Engagement nach hinten und vorne gemangelt hat", zeigte sich Sydney Lohmann selbstkritisch. "Es ist nie unser Anspruch, dass wir nur zehn von 90 Minuten zeigen, dass wir so ein Spiel gewinnen können."

Erst in den letzten zehn Minuten wurde Deutschland gefährlich und kam noch zum Anschlusstreffer durch die eingewechselte Jule Brand. Die Wolfsburgerin war fast die einzige Spielerin, die mit dem hohen Tempo der Südamerikanerinnen mithalten konnte. Zuvor gingen die Laufduelle fast ausschließlich an den Gegner, der nach der 2:0-Pausenführung in den Verwaltungsmodus schaltete und nur ab und zu durch Gegenstöße gefährlich wurde.

Was Deutschland von Brasilien lernen kann

"Die sind einfach cool mit Ball", erklärte Lohmann. "Sie lassen sich nicht aus der Ruhe bringen. Das ist etwas, was wir uns auch ein bisschen abschauen können." Deutschland muss dagegen bis zur Weltmeisterschaft im Juli noch an einigen Stellschrauben drehen: Die Frische fehlte, ebenso die Torgefahr und die Entschlossenheit.

"Wir haben noch nicht so die Sicherheit, wie wir sie bei der EM hatten. Daher haben wir noch ein bisschen was zu tun", sagte Voss-Tecklenburg und kündigte umfassende Analysen an. Genau 100 Tage verbleiben noch bis zur WM. Möglicherweise kam der Warnschuss mit den beiden enttäuschenden Länderspielen noch zur richtigen Zeit.