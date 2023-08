Nicu kehrt zum TSV 1860 Rosenheim zurück

Der ehemalige Bundesliga-Profi Maximilian Nicu war zuletzt viele Jahre lang spielender Trainer beim TuS Priem - nun zieht es den 40-Jährigen zum nächsten Jugendverein.

"Aufgrund meiner anderen beruflichen Tätigkeiten kann ich nicht mehr die Zeit und das Engagement aufbringen, um das Team so zu unterstützen, wie ich es gerne hätte", zitiert die "Passauer Neue Presse" Maximilian Nicu zu seinem Abschied vom TuS Priem Mitte Juli, kurz vor dem Saisonstart.

Mehr als fünf Jahre lang coachte Nicu, der regelmäßig als DAZN-Experte auf den Bildschirmen zu sehen ist, dort am bayerischen Chiemsee, kam beim Kreisligisten wiederholt auch auf dem Platz zum Einsatz. Für den 40-Jährigen, der zu Profizeiten 70 Erstliga-Einsätze (für Hertha BSC und den SC Freiburg) und 88 Zweitliga-Einsätze (für Wacker Burghausen, Wehen Wiesbaden und den TSV 1860 München) sammelte, war es ein Engagement mit Vorgeschichte: In Priem wurde er geboren, begann dort beim ansässigen TuS 1988 auch mit dem Fußballspielen. Bis 1994 blieb er der Jugend des Vereins treu.

Rückkehr 26 Jahre später

Anschließend ging es für Nicu, der im Verlauf seiner Karriere zudem drei Länderspiele für Rumänien absolvieren sollte, für drei Jahre in den Nachwuchs des TSV 1860 Rosenheim - zu dem Verein also, zu dem er jetzt, 26 Jahre später, zurückkehrt.

"Maxi wird uns in der Vorstandschaft bei der Umsetzung der geplanten Projekte unterstützen", heißt es in der knappen Meldung der Rosenheimer auf Facebook. Zusätzlich soll er der "extrem jungen Mannschaft" mit seiner Routine und Erfahrung als aktiver Spieler zur Seite stehen. Tatsächlich sammelte er am Samstag, im zarten Alter von nun 40 Jahren, seinen ersten Einsatz in der sechstklassigen Landesliga Südost, kam im Duell beim TSV Wasserburg zu einem Kurzeinsatz: Dabei musste er in der Nachspielzeit auf dem Rasen noch den 1:2-Gegentreffer mitansehen.

In der Liga hat Nicus neues Team durchaus Probleme. Nach bislang sieben Spieltagen hat der TSV 1860 erst sieben Punkte gesammelt, steht damit auf Rang 15. Dem Team, das vor zwei Spielzeiten noch in der Regionalliga kickte, droht damit der dritte Abstieg in Folge.