Nicolej Krickau: "Zufrieden mit der Art und Weise"

Während in allen anderen Gruppen mit deutscher Beteiligung schon vor dem letzten Hauptrundenspieltag in der European League der Umweg über die Play-Offs feststand, kämpfte die SG Flensburg-Handewitt bei Bjerringbro-Silkeborg noch um den Gruppensieg. Mit einem souveränen 45:26 (19:17) sicherte sich die SG das direkte Ticket ins Viertelfinale.

Kevin Møller hatte mit seiner 48%-Fangquote hohen Anteil am deutlichen Flensburger Sieg in Aarhus. Ingrid Anderson-Jensen

Bjerringbro-Silkeborg hätte die Flensburger nur mit einem sehr hohen Sieg noch vom ersten Platz verdrängen können. Die SG geriet aber zu keiner Zeit der Partie in Gefahr. Nach 44 Minuten war der Vorsprung beim 32:22 zum ersten Mal zweistellig, gefolgt von einem 13:4-Lauf der Flensburger in den letzten 17 Minuten.

Vor allem Torhüter Kevin Møller stellte Bjerringbro vor große Probleme. Am Ende hatte der

34-Jährige überragende 24 Paraden auf seinem Konto.

"Es war insgesamt ein gutes Spiel für uns. Die erste Halbzeit war für meinen Geschmack ein bisschen zu chaotisch. In der zweiten Halbzeit waren wir dann aber von Anfang an konzentriert und Kevin lieferte mit 23 Paraden eine starke Leistung ab. Das war der Schlüssel. Wir können zufrieden sein mit der Art und Weise, wie wir in der zweiten Halbzeit aufgetreten sind, und wir sind gespannt darauf, gegen wen wir in der nächsten Runde spielen werden", wird Nicolej Krickau nach dem Spiel auf der EHF-Homepage zitiert.

In der Runde der besten acht Clubs könnte ein Bundesliga-Rivale warten. Flensburg trifft im Viertelfinale auf den Sieger der Begegnungen zwischen der TSV Hannover-Burgdorf und IK Sävehof aus Schweden.