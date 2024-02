Nicolej Krickau: "Starten sofort mit einem Schlüsselspiel"

"Über Konzentration und Fokus müssen wir gar nicht sprechen: Wir starten sofort mit einem Schlüsselspiel", erklärte Nicolej Krickau vor dem heutigen Viertelfinale im DHB-Pokal in dem seine SG Flensburg-Handewitt auf den HSV Hamburg treffen wird.

"Die Hamburger werden sich taktisch einiges einfallen lassen, darauf müssen wir uns einstellen", so Nicolej Krickau im Vorfeld der Partie. Die Hamburger hatten dabei auch Zeit in der EM-Pause an der Taktik zu schrauben, lediglich Dani Baijens und Zoran Ilic waren im EM-Einsatz, zudem war Torhüter Johannes Bitter bei dieser als Co-Kommentator vor Ort.

Acht Spieler hatte hingegen die SG Flensburg-Handewitt alleine noch am Finalwochenende der Handball-EM im Einsatz. Während die fünf Dänen Lukas Jørgensen, Emil Jakobsen, Mads Mensah, Johan Hansen und Simon Pytlick am Ende Silber mitnahmen, blieb für Jim Gottfridsson am Ende Bronze, Johannes Golla musste mit Rang vier Vorlieb nehmen und Abwehrspezialist Blaz Blagotinsek wurde mit Slowenien Sechster. Benjamin Buric als neunter SG-Spieler bei der EM hatte nach der Vorrunde abreisen müssen.

"Bei jedem gibt es eine andere Situation", weiß SG Coach Nicolej Krickau. "Der eine ist noch enttäuscht, der andere eher müde und wieder ein anderer hat lange nicht mehr gespielt." Während Kay Smits weiterhin fehlen wird, dürften - da Kevin Möller wieder einsatzbereit sei - alle fünfzehn Profis der Flensburger mit nach Hamburg reisen. Aufgrund der überschaubaren Entfernung übrigens erst am Spieltag.

Seit Mittwoch ist der Kader der Flensburger wieder vereint. Die ersten drei Übungseinheiten in fast voller Mannschaftsstärke liegen hinter dem Team. Am Donnerstag gab es sogar ein kurzes Trainingsspielchen mit Kooperationspartner SonderjyskE. "Es geht in diesen Tagen darum, die richtige Balance zu finden zwischen Regeneration, Vorbereitung, Mentalität und Optimismus", heißt es auf der Homepage der SG.

red mit Material HP SG

Viertelfinale DHB-Pokal