Nicolej Krickau: "Ich erwarte eine kleinere, intimere Arena, wo Handball als Religion gefeiert wird"

In 21 Pflichtspielegen gegen die SG Flensburg-Handewitt gelang dem ThSV Eisenach kein einziger Sieg. Nur am 08.05.2002 trennten sich beide Teams beim 26:26 in Eisenach unentschieden. Am Samstag kommt es nun zum 22. Duell der beiden Traditionsvereine. Flensburgs Trainer Nicolej schaut im Vorfeld auf das Duell und die danach anstehenden European League EHF Finals.

Nicolej Krickau ist am Samstagabend mit der SG Flensburg-Handewitt in Eisenach gefordert. Ingrid Anderson-Jensen

Die Saison neigt sich dem Ende. In der Bundesliga belegt Ihr Team den 3. Tabellenplatz. Vor der Saison bezeichneten Sie die deutsche Meisterschaft als Ziel. Am SC Magdeburg kommt aber wohl derzeit keiner vorbei?

Nicolej Krickau: Wir waren am Anfang der Saison 5-6 Mannschaften, die sich die deutsche Meisterschaft als Ziel gesetzt hatten. Wir haben unser Ziel von Anfang an recht offen kommuniziert, am Ende der Saison werden jetzt allerdings einige Mannschaften etwas enttäuscht sein. Magdeburg hat die Meisterschaft so gut wie sicher.

Auf internationalem Parkett läuft es für Ihre Mannschaft bestens. Das Final Four der EHF European League am 25. und 26. Mai in Hamburg findet mit der SG Flensburg-Handewitt statt. Wie beurteilen Sie Ihre Chancen?

Ich würde nicht unbedingt sagen, dass es in der European League für uns "besser" läuft. Es läuft gut, aber es läuft auch gut in der Bundesliga. Natürlich liegt unser Fokus jetzt allerdings etwas mehr auf den Finals in Hamburg. Unsere Chancen auf den Euro League Titel liegen wohl bei 25%, wie für die anderen Mannschaften auch. Es wird für alle eng und allgemein ein spannendes Wochenende werden.

Auf welche Handballphilosophie setzt Nicolej Krickau?

Ich versuche das mal so kurz wie möglich zusammenzufassen: Ich muss natürlich immer situationsangepasst spielen, je nachdem welche Spieler gerade zur Verfügung stehen. Ansonsten ist eine starke Abwehr immer im Fokus für mich, eine gute Abwehr bringt die Basis um ins Tempospiel, ins Laufen zu kommen. Ich möchte zudem immer, dass wir mit viel Kreativität spielen, damit wir immer Möglichkeiten haben, egal was da vom Gegner kommt.

Ist es ein Vorteil, etliche Landsleute im Kader der SG Flensburg-Handewitt zu haben?

Nein, ein Vorteil an sich ist es nicht. Das ist mir tatsächlich egal, wo meine Spieler herkommen. Wichtig ist mir allerdings, wie wir miteinander kommunizieren. Natürlich macht es das etwas einfacher, dass wir auch ein paar dänische Spieler haben, mit denen man auch mal in seiner Muttersprache reden kann. Ansonsten fokussiere ich mich nur auf die Kompetenzen und auch die menschlichen Fähigkeiten meiner Spieler, nicht auf die Nationalität.

Welche Sprache wird in der Kabine gesprochen?

Wir sprechen natürlich deutsch!

Am Samstag geht es für Ihre Mannschaft nach Eisenach. Sie sind sicherlich zum ersten Mal im Thüringer Handballtempel?

Wir freuen uns sehr bei euch in der Arena zu spielen, das wird sehr spannend und ein heißes Spiel. Ich erwarte, wie ich es von meinen früheren Vereinen schon kenne, eine kleinere, intimere Arena, wo Handball als Religion gefeiert wird. Ich bin gespannt auf meinen ersten Besuch bei euch!

Was für eine Partie erwarten Sie? Was geben Sie Ihrem Team mit auf den Weg?

Wir erwarten eine intensive Partie, die sehr abhängig davon sein wird, wer den besseren Start ins Spiel erwischt. Wenn wir gut ins Spiel kommen, können wir hoffentlich früh etwas die Kontrolle übernehmen. Wenn Eisenach den besseren Start hat, wird es ein großer Fight werden. Wir hoffen natürlich, dass wir mit unserer Kreativität und unserer individuellen Qualität alle Situationen lösen können. Wir haben uns hoffentlich gut auf die Abwehr von Eisenach einstellen können.