Nicolej Krickau: "Als Trainer hast du nie frei"

Zur Saison 2023/24 übernahm Nicolej Krickau das Traineramt bei der SG Flensburg-Handewitt. Seine erste Saison in der Bundesliga endete, abseits vom Gewinn der EHF European League, mit 50:18 Punkten und dem dritten Tabellenrang. Nun beginnt der Däne mit der Analyse der vergangenen Spielzeit.

"Jetzt haben wir ein paar Tage mit ein paar mehr Aufgaben nach der Saison hier und ein paar Wochen mit ein bisschen Vorbereitungen für die nächste. Aber es freut mich sehr, auch ein paar Tage mit ein bisschen mehr Ruhe und Fokus auf die nächste Aufgabe zu haben", beschreibt Nicolej Krickau seine Gefühlslage nach seiner ersten Bundesligasaison im Podcast 20/12 mit Henning Fritz und Christian Zeitz.

» Nicolej Krickau mit Saisonfazit: "18 Minuspunkte in der Bundesliga sind zu viel"

Zunächst steht für ihn "eine größere Bewertungswoche" an. "Ich muss natürlich mit meinem Staff bewerten, ich muss mit unserer Geschäftsstelle bewerten, mit den Spielern bewerten und wenn wir diese Analyse gemacht haben, kommt natürlich die Vorbereitung für nächste Saison", zählt der 37-Jährige seine Aufgaben für die nächsten Tage auf. Dabei stellt er fest: "Als Trainer hast du nie frei, aber ich hoffe natürlich, dass ich mit zwei, drei Wochen harter Arbeit hier auch eine oder zwei Wochen ganz frei habe vor der Saison."

Vor der großen Saisonanalyse merkt er bereits an: "Wir haben dieses Jahr gute Erfahrungen gesammelt, was funktioniert und was überhaupt nicht funktioniert. Grundsätzlich können wir sagen, dass unsere Logistik mit der Zeit nicht gut genug funktioniert hat. Wir haben zu viele Male die Situation, dass wir zwischen Angriff und Abwehr priorisieren müssen."

Auch das Ziel für die nächste Saison steht bereits: "Wir müssen uns entwickeln. Wir müssen nächstes Jahr versuchen, Kiel und Melsungen in Griff zu halten und dann viel näher an Berlin zu kommen." Mit Kai Smits und Niklas Kirkelokke kann er dabei "unser Angriffsspiel viel variabler" gestalten. "Das bedeutet über eine Saison natürlich, dass wir viel mehr Möglichkeiten haben", blickt Krickau bereits voraus.