Nicole Kumpis zur neuen Präsidentin von Eintracht Braunschweig gewählt

Nicole Kumpis wurde am Mittwochabend in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung zur neuen Präsidentin von Eintracht Braunschweig gewählt. Die 48-Jährige folgt damit auf Christoph Bratmann.

Nicole Kumpis ist die neue Präsidentin von Eintracht Braunschweig. Die Vizepräsidentin des Vereins setzte am Mittwochabend in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung mit 472:411 Stimmen gegen den früheren Vizepräsidenten Axel Ditzinger durch. Sie folgt beim aktuellen Tabellenvierten der 3. Liga auf Christoph Bratmann, der bei einer Mitgliederversammlung im November nicht die nötigen Stimmen für eine Wiederwahl erhielt.

Die 48-Jährige ist nun die erste Frau an der Spitze eines Vereins im deutschen Profifußball seit 30 Jahren. 1992 war dies zuletzt der Fall, als Lieselotte Knecht bei 1860 München in der Verantwortung stand. Kumpis fungierte in den letzten Monaten bereits als Vizepräsidentin des Vereins, zuvor war sie die Geschäftsführende Vorständin der Eintracht Braunschweig Stiftung.

Langfristig wollen wir uns in der Zweiten Liga etablieren und dann auch wieder mit allem Mut an der ersten Liga anklopfen. Nicole Kumpis

Vor der Wahl hatte die Vorständin des Deutschen Roten Kreuzes Braunschweig-Salzgitter ihre Prinzipien und Ziele für die Eintracht verlauten lassen. "Demokratie, Diversität, Kommunikation und Zusammenhalt, dafür stehe ich mit meinem Team", sagte Kumpis bei ihrer Vorstellung. "Langfristig wollen wir uns in der Zweiten Liga etablieren und dann auch wieder mit allem Mut an der ersten Liga anklopfen", gab die neue Präsidentin als Zielsetzung voraus.

Ex-Profi Kessel mit im Präsidium

Neu im Präsidium dabei ist Benjamin Kessel. Der Ex-Profi, der zwischen 2010 und 2015 sowie 2019 bis 2021 das Trikot der Eintracht trug, hatte für Braunschweig insgesamt 172 Spiele absolviert und dabei 14 Tore erzielt. Der neue Titel des ehemaligen Verteidigers lautet offiziell "Vizepräsident Fußball". "Viele kennen mich von meiner aktiven Karriere mit meiner filigranen Art, die rechte Seite zu beackern. Nicht immer haltungskonform, aber immer leidenschaftlich", sagte der 34-Jährige vor seiner Wahl.