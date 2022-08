Nicolas wechselt für ein Jahr nach Kerkrade

Moritz Nicolas (24) verlässt Borussia Mönchengladbach und wechselt zu Roda Kerkrade. In der zweithöchsten Spielklasse der Niederlande soll der Torhüter Spielpraxis sammeln.

Das Leihgeschäft, das die Klubs am Mittwochvormittag bekanntgaben, ist zunächst für eine Saison bis Sommer 2023 ausgelegt. In Kerkrade soll Nicolas weiter Spielpraxis sammeln nach der erfolgreichen Leihe zu Viktoria Köln in der vergangenen Saison. "Für Moritz ist es in seiner Situation wichtig, auf einem guten Wettkampfniveau Spielpraxis zu sammeln. Diese Chance wird er bei Roda bekommen und dem Klub genauso sportlich weiterhelfen, wie es in der vergangenen Saison bei Viktoria Köln der Fall war", sagt Borussia-Sportdirektor Roland Virkus.

Nicolas wechselte 2015 von Rot-Weiss Essen in die Nachwuchsabteilung der Fohlen und absolvierte bis Sommer 2019 insgesamt 75 Spiele für die zweite Mannschaft der Borussia. Anschließend ging er auf Leihbasis zu Union Berlin (Saison 2019/20), zum VfL Osnabrück (2020/21) und Viktoria Köln (2021/22), ehe er Anfang August im DFB-Pokalspiel gegen SV Oberachern (9:1) sein Pflichtspieldebüt für die Gladbacher Profis feierte. Im Mai hatte der Keeper seinen ursprünglich bis 2023 datierten Vertrag vorzeitig bis 2026 verlängert.

Eine weitere Leihe war damals schon uns Auge gefasst. "Für seine Entwicklung wäre eine erneute Ausleihe wichtig. Da kann er einem anderen guten Verein sicher helfen und selbst weitere Wettkampfpraxis sammeln", sagte Virkus nach der Einigung und bekräftigte mit Blick auf die Zukunft: "Wir sind davon überzeugt, dass sich Moritz bei uns durchsetzen kann."

Mit dem Abschied von Nicolas hat sich das Feld hinter den etablierten Yann Sommer und Tobias Sippel gelichtet. Vor Nicolas wechselte schon Nachwuchstorhüter Jonas Kersken den Klub. Der 21-Jährige ist für eine Saison an SV Meppen verliehen und soll beim Drittligisten Spielpraxis sammeln. Verblieben bei der Borussia ist Jan Olschowsky (20), der die Rolle der Nummer 3 einnimmt.