Nicolas: "Das war für den Kopf eine extrem schwierige Zeit"

Nach dem ersten Saisonsieg über die Freiburg-Reserve wartet auf Viktoria Köln mit dem VfL Osnabrück eine schwere Aufgabe. Schlussmann Moritz Nicolas trifft dabei auf bekannte Gesichter.

"Für den Kopf ist das natürlich sehr wichtig gewesen", beschreibt Moritz Nicolas den ersten Saisonsieg von Viktoria Köln. Mit 2:0 setzten sich die Kölner am vergangenen Samstag gegen den SC Freiburg II durch und konnten nach drei Partien endlich wieder punkten. "Daran gilt es jetzt anzuknüpfen", fordert der Torhüter im Interview auf der Vereinsseite.

Einfach dürfte das jedoch ganz und gar nicht werden. Mit dem VfL Osnabrück wartet am Montag (19 Uhr, LIVE! bei kicker) ein Zweitligaabsteiger auf die Viktoria - und auf Nicolas bekannte Gesichter. In der Saison 2020/21 stand der 23-Jährige leihweise beim VfL unter Vertag, kam jedoch nur einmal zum Einsatz. Die gleiche Situation wie auch schon ein Jahr zuvor bei Union Berlin.

Das war natürlich auch für den Kopf eine extrem schwierige Zeit. Moritz Nicolas über seine Leihen

"Kaum zu spielen war für mich auch eine neue Situation. Das war natürlich auch für den Kopf eine extrem schwierige Zeit", gibt der Schlussmann zu. "Gerade deswegen tut es mir äußerst gut, hier in Köln so ein Vertrauen zu bekommen."

Nicolas zahlt "Vertrauen" zurück

Mit Ausnahme einer Partie stand die Leihgabe von Borussia Mönchengladbach bislang in allen Ligapartien für die Viktoria zwischen den Pfosten. Dabei "profitierte" der Torhüter auch von der Verletzung der eigentlichen Nummer 1 Sebastian Mielitz, die er sich in einem Testspiel gegen Nicolas' Stammverein zuzog - und die einen Wechsel wohl erst ermöglichte. Bei der Vorbereitungspartie hütete der 1,87 Meter große Schlussmann eine Hälfte lang das Tor gegen Köln. "Durch die Verletzung in diesem Spiel von meinem jetzigen Torhüter-Kollegen ist der Kontakt relativ schnell zustande gekommen", erinnert sich Nicolas.

Mittlerweile ist der 23-Jährige zum Stammtorhüter und Topspieler (kicker-Note 3,00; Mannschaftsbestwert) in der Mannschaft von Trainer Olaf Janßen avanciert. Mit Groll oder auch Genugtuung geht Nicolas die Partie gegen den VfL Osnabrück allerdings nicht an. "Ich freue mich, meine Ex-Kollegen wiederzusehen", stellt er klar. "Menschlich" habe in Osnabrück "alles gepasst". Und doch: Am Montag hofft Nicolas, "dass wir die Punkte einsacken". Vielleicht klappt es dann auch mit der ersten weißen Weste. Letztlich sei aber klar: "Am Ende des Tages geht es immer um die drei Punkte."