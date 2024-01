Niclas Ekberg setzt auf skandinavisches Finale

Niclas Ekberg setzt auf ein Finale zwischen Dänemark und Schweden. Das verriet der Rechtsaußen des THW Kiel im Interview mit dem schwedischen Handballverband.

"Es wird vermutlich das ausgeglichenere Halbfinale", so der Linkshänder zum ersten Spiel der Vorschlussrunde zwischen Frankreich und Schweden und tippt in der SHF-Mitteilung auf einen 35:31-Sieg seines Heimatlands.

Von der Leistung seines Teamkollegen Samir Bellahcene im Tor von Les Bleus ist der Routinier begeistert. "Es ist keine Überraschung, dass er bei diesem Turnier den Durchbruch geschafft hat. Er ist ein unorthodoxer Torhüter mit der Fähigkeit, sein Bestes zu geben, wenn es am wichtigsten ist. Außerdem hat er auch gute Unterstützung von seiner Abwehr", so Ekberg.

Dänemark "zu stark für Deutschland"

Finalgegner der Tre Kronor soll Weltmeister Dänemark werden, Ekberg tippt auf einen 34:28-Sieg des Weltmeisters, der Schweden auch gleichzeitig das direkte Ticket zu den Olympischen Spielen von Paris bescheren würde, wenn das Solberg-Team vorher Frankreich eliminiert hat.

"Ich glaube, dass Dänemark in dieser Meisterschaft noch einen Gang zulegen kann. Sie werden wahrscheinlich von der Atmosphäre einer vollen Lanxess mitgerissen werden, was sie noch besser macht. Sie werden wahrscheinlich zu stark für Deutschland sein", so der Schwede.