"Nichts spruchreif" bei Sommer: Woran der Deal noch hakt

Darf Yann Sommer wechseln oder nicht? Die Verhandlungen zwischen dem FC Bayern und Borussia Mönchengladbach laufen - bereiten Oliver Kahn aber "keine schlaflosen Nächte".

Montpellier HSC ist unscheinbarer Tabellen-15. der Ligue 1, zieht aber gerade in der Bundesliga einige Blicke auf sich: die der Gladbacher und die der Münchner Verantwortlichen (und auch die der Wolfsburger). Jonas Omlin, viermaliger Schweizer Nationalspieler und Nummer 1 in Montpellier, gilt als Topkandidat bei der Borussia. Und beim FC Bayern drücken sie alle Daumen, dass der 29-Jährige bald Gladbacher ist.

In den Verhandlungen zwischen den Bayern und den Borussen um einen Wechsel von Yann Sommer besteht noch keine Einigung über eine Ablösesumme, diese ist aber aktuell auch zweitrangig. Erst wenn die Gladbacher Macher einen Nachfolger für Sommer gefunden haben, dürften sie ihren langjährigen Stammkeeper ziehen lassen - gegen eine entsprechende finanzielle Entschädigung, die sich zuletzt im Bereich von acht Millionen Euro bewegte.

Kahn: "Wir haben kein großes Torwartproblem"

Beide Klubs befänden sich aktuell "in einem Prozess", sagte Bayerns Vorstandschef Oliver Kahn am Dienstag in Offenbach beim Neujahrsempfang der DFL. "Was dieser Prozess für ein Ende haben wird, kann ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen." Es sei noch "nichts spruchreif".

Obwohl auch Trainer Julian Nagelsmann seine Bosse in der Pflicht sieht, noch einen Torhüter zu verpflichten, verspürt Kahn offiziell keinen Druck. Die Situation bereite ihm "keine schlaflosen Nächte", betonte er: "Wir haben kein großes Torwartproblem. Wir haben mit Sven Ulreich einen Torwart, der hervorragende Leistungen gebracht hat, wenn er gespielt hat. Er ist ein Torwart, auf den man sich absolut verlassen kann."

Gleichwohl sei es "unsere Verpflichtung", Optionen auszuloten - auch für den Fall, dass sich nach Manuel Neuer (offener Schien- und Wadenbeinbruch) auch noch Ulreich verletzten sollte, so Kahn weiter: "Wir werden uns alles ganz in Ruhe anschauen und dann eine Entscheidung treffen." Schon an diesem Freitag allerdings startet der FC Bayern mit dem Bundesliga-Topspiel bei RB Leipzig (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ins Pflichtspieljahr 2023 - gefolgt von zwei englischen Wochen.