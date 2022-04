"Nichts Neues, oder?" Wiederholungstäter Forsberg schmunzelt über sich selbst

RB Leipzig hat in Emil Forsberg einen echten Experten für späte Tore in Pokal-Halbfinals. Nach seinem erneuten Treffer in der Nachspielzeit war in Leipzig Zeit für große Emotionen.

Er hat es wieder getan: Es lief die zweite Minute der Nachspielzeit, als Emil Forsberg die ausverkaufte Red Bull Arena mit seinem Treffer zum 2:1 gegen Union Berlin in ein Tollhaus verwandelte. Bereits vergangene Spielzeit hatte Forsberg mit einem späten Treffer gegen Werder Bremen (2:1) dafür gesorgt, dass RB Leipzig ins Pokalfinale eingezogen war - damals war es allerdings die erste Minute der Nachspielzeit der Verlängerung. Rund ein Jahr später kam der Schwede wieder von der Bank und versetzte mit seinem Kopfball nicht nur die RB-Fans in Ekstase.

"Er ist unglaublich"

"Er ist in solchen Momenten unglaublich", schwärmte Konrad Laimer am Sky-Mikrofon - und verriet: "Wir haben schon Witze vor dem Spiel gemacht, wenn er das heute wieder macht." Forsberg tat es wieder und köpfte die Roten Bullen zum dritten Mal innerhalb von vier Jahren ins DFB-Pokalfinale. Auch RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff war voll des Lobes für den 30 Jahre alten Schweden, der seit 2015 in Leipzig ist: "Wenn man überlegt, was Emil für eine Reise mitgegangen ist und diesen Verein hier geprägt hat, mit vielen, vielen wichtigen Toren. Freut mich sehr für ihn. Er ist ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft, auf und neben dem Platz."

Und Forsberg selbst? Der schmunzelte über seinen erneuten späten Siegtreffer: "Nichts Neues, oder?" Das Gefühl, das der Treffer freigesetzt hat, "das bekommst du im normalen Leben nicht, das passiert nur im Fußball".

Überhaupt waren Emotionen und Gefühle das Thema nach der Partie, als die Spieler minutenlang vom eigenen Anhang gefeiert wurden. "Für diese Emotion spielt man Fußball. Das kann man nicht beschreiben, das Gefühl - für das liebe ich diesen Sport", versuchte Laimer seine Glücksgefühle in Worte zu fassen.

Mintzlaffs Rückblick

Auch Mintzlaff hatte "Gänsehaut" und gab noch etwas mehr Einblick. "Wir haben das erste Mal erleben müssen, was es heißt, durch eine Krise zu gehen." Nach dem Aus von Trainer Jesse Marsch - ausgerechnet nach dem 1:2 bei Union Berlin am 14. Spieltag - der Installation von Domenico Tedesco und mittlerweile 15 ungeschlagenen Spielen in Folge steht RB im Pokalfinale, im Europa-League-Halbfinale und in der Bundesliga vier Spieltage vor Schluss auf Platz drei. "Da fällt schon Druck ab."

Wie endet die Leipziger Saison?

Doch der Druckabfall wird nicht von langer Dauer sein, denn bereits am Samstag (wieder gegen Union Berlin) startet der Bundesliga-Endspurt und nächste Woche am Donnerstag steht das Europa-League-Halbfinale gegen die Glasgow Rangers (21 Uhr, LIVE! bei kicker) an - und am 21. Mai das Pokalfinale. "Wir wollen den Erfolg und wir sind hungrig", gibt Torschütze Forsberg auch für den Schlusssprint die Richtung vor. Auch ein Pokal-Double sei im Bereich des Möglichen: "Wir müssen auch denken, dass es geht, beides zu gewinnen - dann ist alles möglich."