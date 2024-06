"Nichts muss, alles kann": Wohin führt der Schweinfurter Weg?

Der FC 05 Schweinfurt meldet vor der neuen Saison vorsichtig Ambitionen an. Die Kaderplanung läuft, Sportleiter Andreas Brendler setzt weiter auf "Region und Qualität".

Wie wird das Gesicht des FC Schweinfurt in der Saison 24/25 aussehen? IMAGO/HMB-Media

Regionalliga Bayern News

Transfers

Platz elf im ersten Jahr nach der Reamateurisierung: Der FC 05 Schweinfurt hat sein Zwischenziel erreicht. Und formuliert nun vorsichtig etwas mehr Ambition: Weil Geschäftsführer und Hauptsponsor Markus Wolf seine im Winter angekündigten weiteren Sparmaßnahmen korrigiert und stattdessen, dank eines hinzugekommenen Sponsors aus der Sportartikel-Branche, eine Aufstockung des Etats um 25.000 Euro meldet.

Gleichwohl die Würzburger Kickers als Top-Favorit der Liga erhalten geblieben sind, thematisiert Wolf, dass die Regionalliga Bayern turnusgemäß 2025 einen direkten Aufsteiger stellt. Freilich ohne dies zum Ziel auszurufen. Aber: Wenn der FC 05 am 11. Juni in die Vorbereitung startet, sollen zahlreiche neue Gesichter dabei sein. Darunter seien etliche gestandene Regionalliga-Spieler. 26, 27 Akteure wird der Kader dann fassen. "Wie haben dann nicht nur Region auf dem Platz, sondern Region und Qualität", sagt FC-05-Sportleiter Andreas Brendler.

Auch Dellinger kommt aus Aubstadt

Offiziell neu im Kader sind bislang folgende externen Neuzugänge: die Abwehrspieler Leonard Langhans (25/TSV Aubstadt), Darius Held (25/FV Illertissen) und Max Wolf (25/TSV Abtswind), Flügelstürmer Martin Thomann (30/TSV Aubstadt), sowie Angreifer Valentin Schmitt (17/U 19 FSV Mainz 05). Auch die Hängepartie mit Michael Dellinger (31/TSV Aubstadt) wurde aus Sicht der Schweinfurter erfolgreich beendet; mit dem Spieler war man sich bereits einig, doch ging es zwischen den beiden Liga-Kontrahenten zuletzt noch um die Ablösesumme für den Angreifer, der noch Vertrag in Aubstadt besaß. Am Donnerstag hieß es dann Vollzug.

Hinzu kommen aus der eigenen U 19 Spase Arsov und Lauris Bausenwein. Neun Akteure haben den Verein verlassen. Adam Jabiri, Lukas Billick (beide Laufbahn beendet), Adrian Istrefi (FV 04 Würzburg), Niklas Henninger (TSV Abtswind), Dominik N'gartie (in die USA), Taha Aksu, Severo Sturm, Lukas Wenzel und Eduard Mahmuti (alle mit Ziel unbekannt).

Nach eineinhalb Jahren als Cheftrainer ist auch Marc Reitmaier mit unbekannten Ziel gegangen, sein Nachfolger steht seit März fest: Victor Kleinhenz. Der 32-Jährige war bis März 2023 Coach des Liga-Konkurrenten TSV Aubstadt und ist zuletzt mit der U 19 des FC Augsburg aus der Bundesliga Süd/Südwest abgestiegen. "Ich bin überzeugt, dass wir mit Victor Kleinhenz den richtigen Trainer gefunden haben, um den eingeschlagenen Weg weiterzugehen", sagt Brendler - "nur noch konsequenter". Und wo soll der hinführen? Wolf: "Nichts muss, alles kann."

Fast 5.000 Euro Strafe

Fürs erste musste der FC 05 jedoch einmal mehr einen finanziellen Rückschlag wegen des Fehlverhaltens einzelner Fans hinnehmen. Das Derby in Würzburg wurde nach dem Zünden von insgesamt 25 pyrotechnischen Gegenständen, elf Rauchtöpfen und drei Böllern sowie dem Verbrennen von Kickers-Fanutensilien für mehr als fünf Minuten unterbrochen. Das Urteil des BFV-Sportgerichts: 4.800 Euro Geldstrafe und ein Punkt Abzug, der die Schweinfurter von Rang zehn auf elf hat abrutschen lassen.

Die Geldstrafe liegt 50 Prozent über dem in den Statuten festgeschriebenen Mindestmaß, weil die 05-Fans als Wiederholungstäter gelten. Unter anderem im Heimspiel gegen Bamberg hatte es ebenfalls Pyro-Exzesse gegeben. Rund 10.000 Euro habe der Verein in der Saison zahlen müssen. Wolf („man stelle sich vor, wir sind in einer knappen Entscheidung und es trifft uns ein Punktabzug“) hat zeitnah intensive Gespräche mit den Fans angekündigt.