"Nichts mehr frei": Frauen-WM-Auftakt vor über 80.000 Fans

Am 20. Juli startet die Frauen-WM - mit einem ausverkauften Stadion von Co-Gastgeber Australien. Neuseeland könnte noch nachziehen.

Das Stadium Australia wird beim ersten Spiel ausverkauft sein. IMAGO/Action Plus

Die Vorfreude auf die Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland steigt - vor allem in Australien. Da steigt am ersten Tag des Turniers die Begegnung zwischen dem Co-Gastgeber und Irland (12 Uhr), das Stadion ist jetzt schon ausverkauft.

Es ist "nichts mehr frei", bestätigte WM-Chef Dave Beeche der Nachrichtenagentur AFP, das Stadium Australia in Sydney ist mit 81.500 Zuschauerinnen und Zuschauern restlos ausverkauft.

Für das Eröffnungsspiel indes sind noch "ein paar Tausend" Karten zu haben, wie Beeche erklärte. Das findet in Auckland im Eden Park statt, der knapp 50.000 Fans Platz bietet. Dort treffen Gastgeber Neuseeland und Norwegen aufeinander. Beeche rechnet damit, dass auch diese Begegnung ausverkauft sein wird.

Zwei volle Stadien also, "das wird ein großer Tag für den Frauenfußball", freute sich Beeche. Nach Angaben der FIFA wurden für die 64 WM-Spiele bislang rund 1,1 Millionen Tickets abgesetzt - etwa 830.000 Eintrittskarten in Australien und rund 270.000 in Neuseeland.