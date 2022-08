Nichts läuft nach Plan - Amiri will sich durchbeißen

Nach den unglücklichen Niederlagen an den ersten beiden Spieltagen vollzog Bayer 04 mit dem 0:3 gegen Hoffenheim den Schritt vom Tief in die sportliche Krise. Neben vielen grundsätzlichen Elementen, die dem Leverkusener Spiel fehlten, mangelt es auch an hochklassigem Personal für die linke Seite.

Die Mängelliste war lang nach der dritten Niederlage im dritten Ligaspiel in dieser Saison. Scheiterte Bayer 04 in Dortmund (0:1) und gegen Augsburg (1:2) noch "nur" an hergeschenkten Gegentreffern und einer desaströsen Chancenverwertung, so präsentierte die Werkself beim 0:3 gegen Hoffenheim vor allem vor der Pause eine komplette Palette des Versagens.

Technisch über weite Strecken erschreckend fehlerhaft, zweikampftechnisch vor allem bei den Gegentreffern nicht anwesend, mit schlechter Positionsbesetzung und ideenlos in der Offensive sowie verschlafen und inkonsequent in der Defensive, in der Bayer vieles anbot und wenig bis nichts unterband.

Der Schwung hält nicht lange an

Trainer Gerardo Seaone sah sich so nach dem frühen 0:2-Rückstand zum Handeln gezwungen, stellte vom 4-2-3-1 auf ein 3-5-2 um. In der neuen Anordnung erlebte Bayer zu Beginn der zweiten Halbzeit seine beste Phase in dieser Partie, weil mit dem eingewechselten Kerem Demirbay die zuvor klaffende Lücke zwischen der Doppelsechs und dem quasi als Doppelspitze agierenden zentralen Offensiv-Duo Patrik Schick/Sardar Azmoun geschlossen wurde.

Mit Demirbay gewann Bayer an Struktur, zwang Hoffenheim in die Defensive. Doch die folgende Einwechslung von Offensivkraft Paulinho für Sechser Robert Andrich zeigte ebenso wenig die erwünschte Wirkung wie Seoanes Rückkehr zur Viererkette nach der Hereinnahme von Linksverteidiger Mitchel Bakker für Innenverteidiger Edmond Tapsoba und Zehner Nadiem Amiri für den eigentlich dort positionierten Azmoun.

Die Unwucht auf der linken Seite

Im Gegenteil. Nach der erneuten Umstellung war das bisschen Schwung auch schon wieder weg. Er habe versucht, "frische Spieler reinzubringen, die für dieses System vielleicht nicht mehr ganz gepasst haben", erklärte Seoane, "am Schluss haben wir auf Viererkette umgestellt, um etwas mehr Offensivdrang zu entwickeln über außen."

Es ist nicht nur mit Neuzugängen zu lösen, sondern aus uns selbst heraus. Bayer-Geschäftsführer Simon Rolfes

Inwieweit die Hereinnahe von Paulinho, Amiri und Bakker nun eine Systemumstellung erforderlich gemacht hat, sei mal dahingestellt. In jedem Fall dokumentier Seoanes Aussage, den Bedarf nach frischem Personal für den Kader, in der die Unwucht auf der linken Seite schon seit Wochen unübersehbar ist. Legt Bayer also personell nach?

Seoane muss auf die Enttäuschten setzen

"Das ist auch ein Impuls, der möglich ist", räumt Geschätsführer Simon Rolfes ein, "wenn Sachen machbar sind, werden wir sie versuchen." Doch fordert der Geschäftsführer vielmehr die Basics ein und argumentiert: "Der Kader ist mehr oder weniger zusammengeblieben, da müssen wir uns zurückerinnern an die Sachen, die uns stark gemacht haben - auch zum Ende der Saison. Da sind wir ja auch nicht nur mit Kombinationen zum Erfolg gekommen, sondern oft durch einfaches Verteidigen und gutes Umschalten. Deswegen ist es nicht nur mit Neuzugängen zu lösen, sondern aus uns selbst heraus."

Dass gegen Hoffenheim aber am Ende Paulinho und Amiri als Joker die Wende bringen sollten, ist bezeichnend. Schließlich sind bzw. waren beide Akteure, die bei Bayer keine sportliche Perspektive mehr sahen, als feste Verkaufskandidaten eingeplant. Jetzt muss Seoane auf die Enttäuschten setzen statt auf einen dringend benötigten Linksaußen.

Amiri will sich nun durchbeißen

Erschwert wird Rolfes‘ Suche nach Verstärkungen allerdings durch fehlende Transfereinnahmen. Der Verkauf von Joel Pohjanpalo zum FC Venedig für 2,5 Millionen Euro war kein entscheidender Schritt. Paulinho und Amiri, die sich zudem in anderen Gehaltsphären als Pohjanpalo bewegen, waren mit hohen einstelligen Millionensummen einkalkuliert.

Doch die konkreteste Wechselchancen für Paulinho haben sich mit Schließung des Transferfensters in Brasilien erledigt. Amiri dürfte in diesem Sommer ziemlich sicher kein Geld mehr in die Leverkusener Kasse bringen. Er habe sich entschlossen, sich bei Bayer 04 durchzubeißen, erklärte der Mittelfeldspieler, dass er Bayer in diese Sommer nicht verlassen wolle. Im Moment läuft bei Bayer eben nichts nach Plan.